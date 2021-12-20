GAZİANTEP - AK Parti'li Yıldırım ve Yılmaz, Gaziantep'te temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Gaziantep'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Yıldırım ve Yılmaz, yapımı tamamlanan ve adlarını taşıyan okulların açılışının ardından Gaziantep Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Vali Davut Gül ile bir araya gelen Yıldırım ve Yılmaz, burada iş adamları ve STK temsilcileriyle basına kapalı görüştü.

Daha sonra Yıldırım ile Yılmaz, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde Yıldırım ve Yılmaz'a AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak ile Ali Şahin de eşlik etti.