AK Parti'li Yılmaz: "Hukuk sistemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan adaletin tevzini sağlamaktadır" - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz: "Hukuk sistemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan adaletin tevzini sağlamaktadır"

04.04.2022 15:42
AK Parti'li Yılmaz: "Hukuk sistemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan adaletin tevzini sağlamaktadır"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Bugün kendi birikimini ve sistematiğini oluşturan hukuk sistemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan, başarıyla adaletin tevzini sağlamaktadır.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Bugün kendi birikimini ve sistematiğini oluşturan hukuk sistemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan, başarıyla adaletin tevzini sağlamaktadır." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri döneminde en önemli dönüşümlerden birinin hukuk alanında yaşandığını, hukuk sisteminin modern normlara kavuşturulduğunu söyledi.

Yargı sisteminin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, 20 yılda, yargı mensubu ve çalışanlar ile avukatların görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerine imkan sağlayacak iyileştirmeler yapıldığını anlatan Yılmaz, "Bugün kendi birikimini ve sistematiğini oluşturan hukuk sistemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan, başarıyla adaletin tevzini sağlamaktadır." diye konuştu.

Bu tablonun oluşmasında, avukatların büyük katkıları bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Avukatlık mesleği, hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez önemdedir. Avukatlık; hakim ve savcılarla birlikte yargının üç sac ayağından birini oluşturmaktadır. Adalete ve yargıya güven de hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatlarımız da bu çabaya dün olduğu gibi bugün de her daim omuz vermektedir."

Avukatlık mesleği ve savunma ne kadar güçlü olursa vatandaşın da o kadar güçlü olacağını dile getiren Yılmaz, "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir." diye konuştu.

Yılmaz, mesleği avukat olan bir milletvekili olarak meslektaşlarına savunma ve hak arama görevlerinde başarılar dileyerek 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

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Zeynep Gül Yılmaz, Milletvekili, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Hukuk sistemimiz, hiçbir baskı altında kalmadan adaletin tevzini sağlamaktadır' - Son Dakika


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