AK Parti'li Yılmaz: Navigasyonların paralı yollara yönlendirdiği iddiası incelenmeli - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yılmaz: Navigasyonların paralı yollara yönlendirdiği iddiası incelenmeli

30.06.2022 16:50
AK Parti'li Yılmaz: Navigasyonların paralı yollara yönlendirdiği iddiası incelenmeli

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin navigasyonların sürücüleri bilerek paralı otoyol ve köprülere yönlendirdiği iddiası üzerine, "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin navigasyonların sürücüleri bilerek paralı otoyol ve köprülere yönlendirdiği iddiası üzerine, "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini içeren, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklif sahibi AK Parti milletvekili Orhan Yeğin, kanun teklifinin 46'ncı maddesinde 'otoyol ve köprülerde geçiş ücretini ödememe veya  güvenliğin ihlali' başlıklı maddede değişikliğe gidilerek, hem devletin hem de işletme hakkı verilen veya devredilen şirketlerin işletmiş olduğu otoyollarda, geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, geçiş ücretini 15 günden sonra ve 45 günden önce ödemesi durumunda ücretin 1 katı kadar para cezası uygulanması, sonraya kalması durumunda 4 katı tutarında para cezası uygulanmasına yönelik bir düzenleme olduğunu kaydetti.

CHP'Lİ ŞENER: UZUN PARALI YOLA SÜRÜYORCHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, teklif maddesine tepki göstererek navigasyonların vatandaşları bilerek paralı yol ve köprülere yönlendirdiğini iddia ederek, bu yönde çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Şener "Doğrudan doğruya ödeme garantili muteber firmalara vatandaşı soydurmak istiyorsunuz. Bir kere, navigasyonlar yanlış gösteriyor sürekli, sürekli paralı yola sürüyor. Ondan da haberiniz var mı? Kim ayarlıyor bunları? Daha kısa devlet yolu olduğu halde daha uzun paralı yola sürüyor. Zaten oradan zorla geçiriyorsunuz vatandaşı yanıltarak, arkasından da 10 katmış, 4 katmış, 1 katmış; bunu marifet diye, vatandaşın hakkını koruma diye anlatıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Dünya kadar şikayet alıyoruz" dedi.HDP'Lİ PAYLAN: BUNA MÜDAHALE EDİNHDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da İstanbul'da açtığı navigasyonun kendisini 3'üncü köprüye yönlendirdiğini söyleyerek, "Bu bir soygundur. Buna lütfen müdahale edin. Bu navigasyon şirketlerini özel şirketler satın alabiliyorsa devlet de gidip oraya müdahale edebilir. Bunların temsilcileri yok mu? Buradan yasa çıkarmadınız mı? Google mıdır nedir, onlara yasa çıkarmadınız mı? Yazıyı yazın; bu neden böyle oluyor, hesabını sorun. Yapay zekaya para veriyor çünkü o şirket. Google'a para veriyor. Google da senin önüne o malı çıkarıyor. Burada da aynı şekilde, Google'a kesin para veriyorlar, Google size o yolu çıkartıyor" diye konuştu. 'İNCELENMESİ GEREKEN BİR KONU'

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti'li Cevdet Yılmaz, navigasyonların yönlendirdiği yollarla ilgili konunun teknik olarak incelenmesi gerektiğini söyleyerek "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler. Ama 'Hiç yönlendirmesin' diye de söyleyemezsiniz yani. Oraya gitmek isteyeni de yönlendirecek" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş' TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu
Kaynak: DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cevdet Yılmaz, TEM Otoyolu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: Navigasyonların paralı yollara yönlendirdiği iddiası incelenmeli - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:28 Bill Gates'in 200 milyon dolarlık yatı Bodrum'da! Haftalık kirası ise dudak uçuklattı
16:25 Usta oyuncu Cüneyt Arkın gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz: Navigasyonların paralı yollara yönlendirdiği iddiası incelenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement