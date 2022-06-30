AK Parti'li Yılmaz: Navigasyonların paralı yollara yönlendirdiği iddiası incelenmeli

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, muhalefet milletvekillerinin navigasyonların sürücüleri bilerek paralı otoyol ve köprülere yönlendirdiği iddiası üzerine, "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini içeren, en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklif sahibi AK Parti milletvekili Orhan Yeğin, kanun teklifinin 46'ncı maddesinde 'otoyol ve köprülerde geçiş ücretini ödememe veya güvenliğin ihlali' başlıklı maddede değişikliğe gidilerek, hem devletin hem de işletme hakkı verilen veya devredilen şirketlerin işletmiş olduğu otoyollarda, geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, geçiş ücretini 15 günden sonra ve 45 günden önce ödemesi durumunda ücretin 1 katı kadar para cezası uygulanması, sonraya kalması durumunda 4 katı tutarında para cezası uygulanmasına yönelik bir düzenleme olduğunu kaydetti.

CHP'Lİ ŞENER: UZUN PARALI YOLA SÜRÜYORCHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, teklif maddesine tepki göstererek navigasyonların vatandaşları bilerek paralı yol ve köprülere yönlendirdiğini iddia ederek, bu yönde çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Şener "Doğrudan doğruya ödeme garantili muteber firmalara vatandaşı soydurmak istiyorsunuz. Bir kere, navigasyonlar yanlış gösteriyor sürekli, sürekli paralı yola sürüyor. Ondan da haberiniz var mı? Kim ayarlıyor bunları? Daha kısa devlet yolu olduğu halde daha uzun paralı yola sürüyor. Zaten oradan zorla geçiriyorsunuz vatandaşı yanıltarak, arkasından da 10 katmış, 4 katmış, 1 katmış; bunu marifet diye, vatandaşın hakkını koruma diye anlatıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Dünya kadar şikayet alıyoruz" dedi.HDP'Lİ PAYLAN: BUNA MÜDAHALE EDİNHDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da İstanbul'da açtığı navigasyonun kendisini 3'üncü köprüye yönlendirdiğini söyleyerek, "Bu bir soygundur. Buna lütfen müdahale edin. Bu navigasyon şirketlerini özel şirketler satın alabiliyorsa devlet de gidip oraya müdahale edebilir. Bunların temsilcileri yok mu? Buradan yasa çıkarmadınız mı? Google mıdır nedir, onlara yasa çıkarmadınız mı? Yazıyı yazın; bu neden böyle oluyor, hesabını sorun. Yapay zekaya para veriyor çünkü o şirket. Google'a para veriyor. Google da senin önüne o malı çıkarıyor. Burada da aynı şekilde, Google'a kesin para veriyorlar, Google size o yolu çıkartıyor" diye konuştu. 'İNCELENMESİ GEREKEN BİR KONU'

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti'li Cevdet Yılmaz, navigasyonların yönlendirdiği yollarla ilgili konunun teknik olarak incelenmesi gerektiğini söyleyerek "Bu teknik olarak incelenmesi gereken bir konu. Oradaki algoritmalar istenebilir; nedir, nasıl oluyor bu işler. Ama 'Hiç yönlendirmesin' diye de söyleyemezsiniz yani. Oraya gitmek isteyeni de yönlendirecek" ifadelerini kullandı.