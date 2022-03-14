AK Parti'li Yılmaz: "Türkiye, sağlık altyapısıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri" - Son Dakika
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AK Parti'li Yılmaz: "Türkiye, sağlık altyapısıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri"

14.03.2022 17:14
AK Parti'li Yılmaz: "Türkiye, sağlık altyapısıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye'nin, sağlık altyapısı ve sistemiyle, Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye'nin, sağlık altyapısı ve sistemiyle, Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne, seferberlik ruhu ile yapılan çalışmalar sayesinde tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yenilikler hayata geçirildiğini ifade etti.

Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin sağlık alanındaki mucizesinin, sınırları aşarak Türkiye'yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna taşıdığını belirten Yılmaz, "Özel hastanelerin acil servislerinin vatandaşa açılmasından, aile hekimliği uygulamasına, kanser tarama merkezlerinden mega proje şehir hastanelerine varana kadar, sağlık alanında birçok reform gerçekleştirildi." dedi.

Yılmaz, 2002 yılı öncesi SSK hastanesi, devlet hastanesi, üniversite hastanesi gibi ayrımlar vatandaşı mağdur ederken bu uygulamaya AK Parti iktidarı ile son verildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kamu hastanelerinin tek elde toplanması sonucu, vatandaşlarımızın, sosyal güvencesine bakılmaksızın, istediği hastaneden sağlık hizmeti alabilmesinin önü açıldı. Ülke genelindeki tüm eczanelerin barkot sistemiyle hizmet vermesini sağlayan düzenleme ise vatandaşın istediği eczaneden ilaç temin etmesini sağladı. Sağlık ocakları sistemindeki aksaklık ve verimsizlikleri gidermek üzere aile hekimliği uygulaması hayata geçirildi. Böylece her vatandaşın en kolay ulaşabildiği noktada bir aile hekimi oldu. Vatandaşın sabahın erken saatlerinde hastanelerde randevu sırası için uzun kuyruklar oluşturması, Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile sona ererken, vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa bulma imkanına kavuştu.

Sağlık altyapısı ve sistemiyle, Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin ve özelde Mersinimizin, sağlık alanında son 20 yılda elde ettiği bu başarının arkasında, hükümetimizin yatırım ve desteklerinin yanı sıra sağlık hizmetlerini sabır ve özveriyle sunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın çok büyük emekleri olduğu aşikardır. Özellikle 2 yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının halen tehdit olarak yaşandığı bu dönemde, canları pahasına görev yapan sağlık personelimizin göstermiş olduğu fedakarlıklar, her türlü takdirin üzerindedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün hekim ve sağlık çalışanları için birçok müjde açıkladığını aktaran Yılmaz, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdelerin sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: 'Türkiye, sağlık altyapısıyla dünyanın önde gelen ülkelerinden biri' - Son Dakika


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