AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, İnönü Üniversitesi ile iş birliği yapacak

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, Malatya'nın yeniden imarı noktasında İnönü Üniversitesi ile her alanda birlikte çalışacaklarını bildirdi.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sami Er, AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı İlhan Geçit ve AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Bayram Taşkın ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Er, Malatya'yı Malatyalılar ile yöneteceklerini her platformda dile getirdiklerini belirtti.
Üniversitelere Malatya'nın inşa sürecinde çok büyük bir görev düştüğünü ifade eden Er, şunları kaydetti:
"Hem üniversite sanayi iş birliğinin hem belediye ve üniversite iş birliğinin sürekli ve daim olması gerektiğini düşünüyorum. Malatya'nın yaralarının sarılması, bir an önce küllerinden yeniden doğması için üniversitemizle çok ciddi işbirliği yapılması gerektiğini düşünüyorum. Malatya'mızın birikmiş bir takım imar hareketleriyle ilgili sorunları var. Üniversitemizin gerek yerinde dönüşümle ilgili yapılacak olan çalışmalar, gerekse orta hasarlı binaların güçlendirme projeleriyle ilgili bulunan aksaklıklar ve daha birçok konuya hakim olduğunu gördüm. Depremin sadece imar hareketleriyle ilgili değil toplumsal bir takım sıkıntıları da var. Bunların da giderilmesi hususunda üniversitemizle iş birliği yapacağız. Her alanda üniversitemizle istişareli çalışacağız."'
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise deprem sonrasında şehrin imarı noktasında belediye başkan adaylarının büyük bir yükü omuzladıklarını bildirdi.
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