AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Arapgir ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Arapgir ilçesinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Arapgir ilçesinde vatandaşlarla buluştu

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, doğup büyüdüğü Arapgir ilçesinde tüm kırsal mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi. Er, vatandaşların dertlerini dinleyip çözümler üreteceğini belirtti.

03.03.2024 12:34  Güncelleme: 12:38
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AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, doğup büyüdüğü Arapgir ilçesinde gün boyu tüm kırsal mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Her köyde hemşerileri tarafından sıcak ilgiyle karşılanan Sami Er, "Tüm vatandaşlarımızın dertlerini ve taleplerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz" dedi.

Yerel seçimler öncesi ziyaretlerine devam eden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, hafta sonunu doğup büyüdüğü ve her köşesinde hatıralar biriktirdiği Arapgir ilçesindeydi. Gezilerine baba ocağı olan Esikli Mahallesinde başlayan Er, "Baba ocağımız, cömert insanların diyarı büyük bir vefa gösteriyor. Desteklerini esirgemeyen hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" diyerek kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sonrasında Arapgir'in Yoluklu, Sinikli, Kılıçlı, Ulaçlı, Bostancık, Çakırsu, Kondurcak, Saray, Doydum, Meşeli, Pacalı Hacı Mehmetler, Levenge, Kaynak ve Sipahi Uşağı Mahallelerini tek tek dolaşan Büyükşehir Adayı Sami Er, gittiği her köyde coşkuyla karşılandı.

Hemşehrilerinin bağrına bastığı Büyükşehir Adayı Sami Er, "Malatya'nın her köşesinde, tüm vatandaşlarımızla hemhal olacağız. Tüm vatandaşlarımızın dertlerini ve taleplerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz. Hemşehrilerime bizleri hoş sohbetleri, coşkulu karşılamaları için teşekkür ederim. Bugün bir kez daha anladım ki, bizim milletimiz çok vefalı, çok içten. İnsan muhatabını bulunca çiçek açarmış, benimki de o misal; sizinle bir araya gelip, geçmişi yad edince moralim yerine geliyor. Bu şehri, sevgi ile ilmek ilmek işleyecek hep birlikte yeni Malatya'yı inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretleri sırasında koyun sürüsü otlatan bir kadın çobanı görünce aracı durdurup yanına giden Sami Er, göreve geldiklerinde kentteki tarımın gelişmesinin yanı sıra tüm yayla ve tarım yollarını açacaklarını ve çiftçilerin daha sağlıklı ortamlarda tarımlarını yapacağını söyledi.

Yeni doğmuş bir kuzuyu kucağına alan Sami Er'e çiftçiler İl Özel İdaresi döneminde köylerine yaptığı yatırımlar için teşekkür ederek, bu dönemde de aynı başarıyı göstereceklerine kuşkularının olmadığını söyleyip desteklerini dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Arapgir ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Arapgir ilçesinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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