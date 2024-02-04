AK Parti Malatya\'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Politika

Geçtiğimiz günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi adayını açıklayan AK Parti bugün de tüm ilçe belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıkladı. Programda ayrıca CHP'den 1, Gelecek Partisi'nden ise 13 isim AK Parti'ye geçti.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımıyla Beydağı Kapalı Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Yavuz yaptığı konuşmada bu işi millete hizmet için yaptıklarını ifade ederek, "Yeter ki bunu unutmayalım. Mevsim çalışma zamanıdır, şimdi çalışırsak çok daha anlamlıdır. 'Ben seçilemedim, niçin ben dururken başkasını seçtiler' düşüncesiyle kenara çekilme vakti değildir. Biz makamlara değil davalarımızın neferiyiz. Davamızı ortada bırakma, küsme, alınma kırılma şansımız yok. Biz makamları hizmet etme aracı olarak görüyoruz" dedi.

Önümüzdeki sürecin başka güzelliklerin yaşandığı bir süreç olacağını ifade eden Yavuz, "Bak göreceksiniz gerçek belediyecilik anlamında Malatya'da da ilçelerde de inşallah 14-0 yaparız cumhur ittifakı olarak. Çok güzel belediyecilik örneklerinin ortaya çıktığını göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yeni adayların belirlenmesi sürecinde bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve artık tüm aday adaylarının açıklanan adayların etrafında kenetlenerek en yüksek oyu almak için çalışmalarını isteyen Yavuz, "Tüm aday adaylarımız sahneye çıktı, yarışın içine girdi. Çok makbul bir iş yaptılar, tüm aday adaylarımızı tebrik ediyorum. Artık adaylar belirlendi, hepimiz adayların arkasında kenetleneceğiz, en yüksek oyu almak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Yavuz, konuşmasının sonunda Gelecek Partisi'nden istifa eden İl Başkanı Semih Aksoy ile birlikte 13 partilinin AK Parti'ye geçmesi ile rozetlerini taktı. Ayrıca CHP Doğanşehir İlçe Meclis Üyeliği'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Yavuz Mutlu'ya da rozeti takıldı.

AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Sami Er geçtiğimiz günlerde açıklanırken ilçe adayları ise şu isimler oldu:

Akçadağ'da Hasan Ulutaş, Arguvan'da Burak Ateş, Arapgi'de Çetin Özdemir, Battalgazi'de Bayram Taşkın, Darende'de Alican Bozkurt, Doğanşehir'de Zekeriya Çelebi, Doğanyol'da Hakan Bay, Kale'de İhsan Özbay, Pütürge'de Mikail Sülük, Yazıhan'da Nevzat Öztürk ve Yeşilyurt'ta İlhan Geçit.

Cumhur İttifakı olarak Hekimhan'da Mehmet Tabaroğulları ve Kuluncak'ta Erhan Cengiz MHP'nin adayları olarak desteklenecek. - MALATYA