AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Yavaş'tan 8 Mart açıklaması - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Aynil Yavaş, AK Parti İl Kadın Kolları üyeleriyle parti binası önünde yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kadınlarının güçlendirilmesi konusunda birçok çalışmaya imza attığı aktardı.

AK Parti'nin kadına şiddetle mücadele konusunda da önemli adımlar attığını belirten Yavaş, şöyle dedi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Anayasa'da, TCK'da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın erkek omuz omuza Büyük Türkiye'yi inşa edeceğimize inancımız tamdır. "

Yavaş'ın açıklamasının ardından AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, etkinliğe katılan kadınlara gül ve karanfil hediye etti.