AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir, incelemelerde bulundu

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Yunusemre ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Aydemir, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana "Halka hizmet Hakk'a hizmet" anlayışıyla hareket ettiğini ve bu sayede vatandaşların gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirtti.

Uğur Aydemir, 2023 seçimleri öncesinde de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, partililerden gayretli olmalarını istedi.

Aydemir, ardından Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık'ı ziyaret etti.

Ülkenin büyümesinde, üretimin, istihdamın ve ihracatımızın artırılmasında sanayicilerin çok önemli rol oynadığını ifade eden Aydemir, "Hükümetimiz üretimi, istihdamı ve ihracatı daha da yukarı seviyelere çıkarmak için çalışan tüm sanayicilerimizi desteklemeye devam edecektir." dedi.

Uğur Aydemir'e AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Çimbil, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Kadın Kolları İlçe Başkanı Ebru Kaplan ve partililer eşlik etti.