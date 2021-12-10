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AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor - Son Dakika

AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor

10.12.2021 15:29
AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Teşkilat Akademisi' eğitimleri Manisa'da 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Teşkilat Akademisi' eğitimleri Manisa'da 11-12 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek olan eğitimler, günlük 6 saat ve 12 ana konudan oluşacak.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak 'Teşkilat Akademisi' eğitimlerinin hafta sonu gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen 7-9 Ekim 2021'de 3 kademe il başkanlarımızın eğitim süreci ile başlayan, ilk dersi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 'Teşkilat Akademisi' eğitim sürecimiz başlamıştır. Teşkilat Akademisi'nin esas amacı, motivasyonu, inancı, özgüveni ve aidiyeti yüksek teşkilat mensupları yetiştirmek ve teşkilat mensuplarının yetenek ve kapasitelerini daha da arttırmaktır. Bu kapsamda, AK Parti teşkilatlarının kurumsallaşması ve ortak dil birliğinin güçlendirilmesi; bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğunlukla kullanması; kurumsal stratejilere ve karar destek mekanizmalarına katkı vermesi, yönetim ve liderlik yetenekleri geliştirmesidir. 81 il 3 kademe yönetimlerine, yedek yönetim kurulu üyeleri dahil verilen bu eğitim süreci toplamda 93 bin teşkilat mensubunu kapsamaktadır. Bugüne kadar illerin yüzde 80'ine yakın kısmı bitmiş olup bu hafta sonu Ege Bölgesi'ndeki iller ile devam edecektir. Manisa'daki eğitim programı 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde toplamda 12 ana konudan günlük 6 saat derslerden oluşacaktır." denildi.

Manisa'daki eğitimleri verecek kişiler ve eğitim konuları ise şöyle: "Mustafa Ataş 'Teşkilatın El Kitabı-1', Prof. Dr. Mehmet Şahin 'Sessiz Devrimler Çağı: Savunma Sanayi, teknoloji ve ulaştırma', Ahmet Gündoğdu 'Sessiz Devrimler Çağı: Sosyal politikalar, Sağlık ve Eğitim', Prof. Dr. Nurullah Genç 'AK Değerler', Dr. Şaban Kızıldağ 'Etkili iletişim', Hamza Dağ 'Siyasal İletişim ve Yeni Medya', Ahmet Zenbilci 'Reformcu AK Belediyecilik', Faruk Çelik 'AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider', Dr. Serdar Çam 'Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye' ve Aykut Kuşkaya 'Motivasyon." - MANİSA

AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor

Araştırma Geliştirme, AK Parti, Aralık, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Manisa Teşkilatında 'Teşkilat Akademisi' eğitimi başlıyor - Son Dakika
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