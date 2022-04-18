AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi

18.04.2022 13:30
AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, merkez mahalle ve köy başkanları ile iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, merkez mahalle ve köy başkanları ile iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Yönetim Kurulu ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz de katıldı.

Düzenledikleri iftar programı hakkında bilgilendirmede bulunan AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, "AK davamıza gönül veren teşkilatlarımızla bir aradayız. Hep birlikte bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Karabük'ümüze değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Rabbim, birliğimize ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi

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Karabük Merkez, Hisarcık, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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