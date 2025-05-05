AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 16.42'de başladı. Toplantıda; Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın sunumunun değerlendirilmesi beklenirken, TBMM parti grubu çalışmalarıyla Meclis gündeminin de ele alınacağı belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.