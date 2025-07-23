AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 16.51'de başladı. Toplantıda; Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum ve önerilerinin değerlendirilerek karara bağlanması beklenirken, Sağlık Politikaları Başkanlığı'nın da sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de Meclis çalışmalarıyla ilgili sunum yapacağı aktarıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.