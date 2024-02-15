AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi\'yi daha yaşanılabilir hale getirmek için ortak akılla hizmet edecek

Politika

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Merkezefendi'yi kapı kapı dolaşan AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, daha yaşanılabilir bir Merkezefendi için ilçeye ortak akılla hizmet edeceklerini söyledi.

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, bir yandan farklı mahallelerdeki Merkezefendililerle bir araya gelirken, diğer yandan da çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslarını sürdürüyor. Bir hayli yoğun geçen mahalle ziyaretleri arasında kentteki sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Başer, son ziyaretini Denizli Barosu'na gerçekleştirdi.

Denizli Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Adayı Ekrem Başer'in ziyareti oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Başer, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinden beklentilerini dinleyerek çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Başer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, herkes için yaşanılabilir bir Merkezefendi'nin tüm ilçe sakinlerinin ortak beklentisi olduğunu dile getirdi.

"Birlikte Düşünüp, Hayallerimizi Birlikte Gerçekleştireceğiz"

Yerel yönetimlerinin en büyük özelliğinin hızlı ve etkin karar alma ve uygulama yeteneği olduğunun altını çizen AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, bu noktada ilçenin tüm paydaşlarının fikirlerinin önem taşıdığını söyledi. Merkezefendi'de kayıp yılların olmamasını arzu ettiklerini belirten Başer, hedeflerinin daha adil, daha huzurlu ve daha yaşanılabilir bir Merkezefendi olduğunu söyledi.

Hayatının her alanında istişare ve ortak akla önem verdiğini anlatan Başkan Adayı Ekrem Başer, hayallerindeki Merkezefendi'yi inşa ederken de bu anlayışla hareket edeceklerini vurguladı. Bunun için tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek istediklerini söyleyen Başer, "Gerek klasik, gerekse sosyal belediyecilik alanında tüm projelerimizi hayata geçirirken, ilçemizin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket edeceğiz. Ortak akıl etrafında buluşup, en iyiye ulaşacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte düşünüp, hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - DENİZLİ