AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'yi daha yaşanılabilir hale getirmek için ortak akılla hizmet edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'yi daha yaşanılabilir hale getirmek için ortak akılla hizmet edecek

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi\'yi daha yaşanılabilir hale getirmek için ortak akılla hizmet edecek

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Merkezefendi'yi kapı kapı dolaşarak ilçeye ortak akılla hizmet edeceklerini söyledi. Başer, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek daha adil, daha huzurlu ve daha yaşanılabilir bir Merkezefendi hedeflediklerini belirtti.

15.02.2024 10:00  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Merkezefendi'yi kapı kapı dolaşan AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, daha yaşanılabilir bir Merkezefendi için ilçeye ortak akılla hizmet edeceklerini söyledi.

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, bir yandan farklı mahallelerdeki Merkezefendililerle bir araya gelirken, diğer yandan da çeşitli kurum ve kuruluşlarla temaslarını sürdürüyor. Bir hayli yoğun geçen mahalle ziyaretleri arasında kentteki sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Başer, son ziyaretini Denizli Barosu'na gerçekleştirdi.

Denizli Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Başkan Adayı Ekrem Başer'in ziyareti oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Başer, Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinden beklentilerini dinleyerek çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Başer'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, herkes için yaşanılabilir bir Merkezefendi'nin tüm ilçe sakinlerinin ortak beklentisi olduğunu dile getirdi.

"Birlikte Düşünüp, Hayallerimizi Birlikte Gerçekleştireceğiz"

Yerel yönetimlerinin en büyük özelliğinin hızlı ve etkin karar alma ve uygulama yeteneği olduğunun altını çizen AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, bu noktada ilçenin tüm paydaşlarının fikirlerinin önem taşıdığını söyledi. Merkezefendi'de kayıp yılların olmamasını arzu ettiklerini belirten Başer, hedeflerinin daha adil, daha huzurlu ve daha yaşanılabilir bir Merkezefendi olduğunu söyledi.

Hayatının her alanında istişare ve ortak akla önem verdiğini anlatan Başkan Adayı Ekrem Başer, hayallerindeki Merkezefendi'yi inşa ederken de bu anlayışla hareket edeceklerini vurguladı. Bunun için tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmek istediklerini söyleyen Başer, "Gerek klasik, gerekse sosyal belediyecilik alanında tüm projelerimizi hayata geçirirken, ilçemizin tüm paydaşlarıyla birlikte hareket edeceğiz. Ortak akıl etrafında buluşup, en iyiye ulaşacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte düşünüp, hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Ekrem Başer, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'yi daha yaşanılabilir hale getirmek için ortak akılla hizmet edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Altın piyasasında son durum: İşte fiyatlar
    10:35 Altın piyasasında son durum: İşte fiyatlar

    Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1971 lira seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1971 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

  • Adana'da Sevgililer Gününde cinayet: Kız arkadaşını tabancayla vurup gömdü
    10:31 Adana'da Sevgililer Gününde cinayet: Kız arkadaşını tabancayla vurup gömdü

    Adana'da bir kişi, sevgililer gününde kız arkadaşını tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından cesedi sulama kuyusuna gömen şüpheli, kendini jandarmaya ihbar etti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, kız arkadaşının cesedinin gömüldüğü yeri gösterdi.

  • Japon ekonomisi teknik resesyona girdi
    10:29 Japon ekonomisi teknik resesyona girdi

    Japonya ekonomisi, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0.1 daralarak, beklenmedik şekilde resesyona girdi. Ekonominin yüzde 0.3 oranında büyümesi beklenirken, yüzde 0.4 daraldı. Art arda iki çeyreklik dönemde ekonominin daralması, teknik resesyon olarak tanımlanıyor. Resesyon, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faize son verme planlarını zora sokabilir.

  • Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş
    10:25 Erzincan'daki facia 5.5 saat önce geliyorum demiş! Dev yarık fark edilince çalışmalar durdurulmuş

    Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Felaketin yaşandığı gün saat 09.30 itibarıyla liç alanında dev bir yarığın fark edilmesiyle çalışmaların durdurulduğu ve 100'ün üzerinde işçinin sahadan çekildiği öğrenilirken, çöküntü yaşanan alanın çimentoyla kaplandığı iddia edildi.

  • Giresun'da faaliyetleri men edilen holding, Gümüşhane'de işletme ruhsatı aldı
    10:21 Giresun'da faaliyetleri men edilen holding, Gümüşhane'de işletme ruhsatı aldı

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzu yıkılan ve çevreye yayılan kimyasallar nedeniyle faaliyetleri men edilen holdinge ait başka bir şirketin Gümüşhane'de altın madeni kurmak için işletme ruhsatı aldığı ortaya çıktı.

  • 40 yaşındaki kadının midesinden 2 kilo saç kütlesi çıkarıldı
    09:50 40 yaşındaki kadının midesinden 2 kilo saç kütlesi çıkarıldı

    Osmaniye'de karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadının midesinden ve ince bağırsağından toplam 2 kilo ağırlığında saç kütlesi çıkarıldı. Hastanın sağlık durumu iyi ve taburcu edileceği bildirildi.

  • İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geldi
    09:47 İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geldi

    İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.

  • AK Parti Ankara Adayı Altınok: Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı
    09:42 AK Parti Ankara Adayı Altınok: Başka iktidar olsa emekliler maaş alamazdı

    AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın emeklilerle ilgili sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti. Altınok, emeklilere yardım yapmanın seçim vaadi olduğunu ve başka bir iktidar olsa emeklilerin maaş alamayacağını belirtti.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 11:02:54. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Merkezefendi'yi daha yaşanılabilir hale getirmek için ortak akılla hizmet edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement