Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Eskişehir'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve teşkilat mensuplarının katıldığı programda, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Albayrak, programın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Albayrak'ın açıklamasında, "Sakarya Vadisi'nin incisi, güzel ilçemiz Mihalgazi'deyiz.... Mihalgazi ilçemiz için ilk günkü heyecanımızla yola devam ediyoruz. Mihalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantımızda; geçmişin tecrübesini, bugünün enerjisiyle birleştirdik ve davamızın emektarları ve teşkilatımızın kıymetli üyeleriyle bir araya geldik. Misafirperverlikleri için İlçe Başkanımız Ali Akkar'a, Belediye Başkanımız Zeynep Akgün'e ve heyecanları için kıymetli teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR