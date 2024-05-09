AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazeteciyle yaptığı görüşmeyi eleştirenlere tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazeteciyle yaptığı görüşmeyi eleştirenlere tepki gösterdi

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'in gazeteciyle yaptığı görüşmeyi eleştirenlere tepki gösterdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteciyle yaptığı görüşmeyi eleştirenlere tepki gösterdi. Yıldırım, bir gazetecinin bir siyasi partinin genel başkanı ile görüşmesinin normal olduğunu belirterek, anormal olanın görüşmemesi olduğunu söyledi. Yıldırım, genç bir gazeteci üzerinden siyasi bir kavga çıkarılmak istendiğini ifade ederek, bu durumu eleştirdi ve gazetecilere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 16:13  Güncelleme: 16:26
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteci ile yaptığı görüşmeyi eleştirenlere tepki gösterdi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin bir siyasi partinin genel başkanı ile görüşmesinin normal olduğunu; anormal olanın görüşmemesi olduğunu söyledi.

Genç bir gazeteci üzerinden siyasi bir kavga çıkarılmak istendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yıllarca 'bağımsızlık gazetecilik' deyip, basın teraneleri savurup bu teraneler üzerinden bizleri ve hükümetimizi suçlayan gazeteci kılıklı kişilerin karşı çıkması çok daha vahim bir durumdur. Kendilerini duayen ve büyük bir gazeteci gibi gösteren, süslü laflarla ortalıkta dolaşan gazetecilerin bu olay karşısında da nasıl maskelerinin düştüğünü hep birlikte görüyoruz. Kendi gazeteci meslektaşınıza da mı saygınız yok? Nerede kaldı saygınız? Neden meslektaşınıza bu saldırıyı yapıyorsunuz?

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gazeteciyle yaptığı görüşmeyi eleştirenlere tepki gösterdi - Son Dakika

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