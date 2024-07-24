AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve il özel idarelerine ait olacağını belirtti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve il özel idarelerine ait olacağını belirtti

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve il özel idarelerine ait olacağını ve veterinerlik raporu doğrultusunda uyutma uygulamasının yapılacağını ifade etti. Ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel'in cuma hutbesine yönelik eleştirilerde bulundu.

24.07.2024 17:07
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Sahiplenmeyen başıboş köpeklerin sahibi belediyeler ve il özel idareleri olacak." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin tartışmalara değindi.

Sahipsiz köpeklerin çözüm bekleyen toplumsal bir sorun haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, "İktidar partisi olarak bu problemi hep birlikte, insanı merkezimize alarak çözmek istiyoruz. Ancak bu ortamı maalesef muhalefet partileriyle bulma imkanını bulamadık." diye konuştu.

Muhalefetin teklifi "katliam yasası" olarak kamuoyunu yansıttığını dile getiren Yıldırım, bunun doğru olmadığını belirtti.

Hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenlemenin AK Parti iktidarı döneminde yapıldığını, sahipsiz hayvanlara yönelik bir çalışmanın ihtiyaç haline geldiğini aktaran Yıldırım, "Toplanan başıboş köpeklerin sahiplenmesi konusunda bir duyuru olacak ve insanlarımız hayvanları sahiplenecek. Sahiplenmeyen başı boş köpeklerin sahibi ise belediyeler ve il özel idareleri olacak. İnsanlara, çevreye, doğaya zararı olan hayvanlarla ilgili ise veterinerliğin vereceği rapor doğrultusunda uyutma uygulaması yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ötanazi uygulamasının zaten mevcut yasalarda olduğunu, teklifle sadece var olan yasaya atıfta bulunduklarını, dolayısıyla bu konuda bir sıkıntının bulunmadığını söyledi. Yıldırım şunları kaydetti:

"Herhangi bir vatandaşımızın ineği ya da başka bir hayvanı yolda kazaya neden olsa ortaya çıkan zarar hayvan sahibi tarafından karşılanıyor. Peki sahipsiz hayvanların neden olduğu kaza ve diğer zararların sorumlusu kim? Düzenlemeyle bunlara çözüm getiriyoruz. Biz 'hayvanları itlaf edelim' diye bu yasayı çıkarmıyoruz. Tam tersine sokakta sağlıksız yaşayan hayvanlara sağlıklı yaşam koşulları oluşturuyoruz. Devlet, millet, gönüllü vatandaşlarımız, belediyeler, il özel idareleri el ele vererek bu problemi çözeceğiz. Sabah namazına giden amcalarımızı, pazara giden kadınlarımızı, yürüyüş yapan, koşu yapan gençlerimizi ve sokağa çıkamayan çocuklarımızı özgür kılacağız ve insanımız için sokakları özgürleştireceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in cuma hutbesine ilişkin açıklamalarını da eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu şahıs her ne kadar parti sözcüsü olsa da söz söylemekten aciz, nerede ne zaman ne konuşacağını bilmeyen hadsiz, hukuksuz, zır cahil bir adam. Bunu neye dayalı olarak söylüyorum? Konuşmalarının içeriğine dayalı olarak söylüyorum. Cuma hutbesi üzerinden okunan ayet ve hadislere hakaret ederek nüfusunun yüzde 90'ından fazlası Müslüman olan bu memleketin insanlarına saygısızlık yapmıştır. Kur'an'a ve hadislere saygısızlık yapmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve il özel idarelerine ait olacağını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Adem Yıldırım, sahipsiz köpeklerin sorumluluğunun belediyeler ve il özel idarelerine ait olacağını belirtti - Son Dakika
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