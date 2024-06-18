AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'deki Yangın Söndürme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'deki Yangın Söndürme Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Eceabat'ta devam eden söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Gider, bölgede yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirterek, 'Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber' dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte yangın bölgesinde incelemeler yapan Gider, söndürme çalışmalarının yoğun bir gayretle devam ettiğini söyledi. Gider, 'Devletimiz tüm imkanlarıyla, ekiplerimiz özveriyle yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Hem havadan hem karadan İnsan üstü bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Ümit ediyoruz ki, bu gayretlerin karşılığını da kısa sürede alacağız. En kısa zamanda ciğerlerimizi yakan alevlerin önünü kesmiş olacağız' dedi. Çanakkale'de son günlerde artan yangınlara da dikkat çeken Gider, 'Son bir haftada, birçok noktada yangın haberi aldık. Bunların bir çoğunun da anız başta olmak üzere dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıktığı anlaşılıyor. Özellikle bu dönemde, tüm hemşehrilerimizden sadece ormanlık alanlarda değil her noktada çok daha hassas ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz' diye konuştu.

18.06.2024 22:50
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Eceabat'ta devam eden söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Gider, bölgede yoğun bir çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte yangın bölgesinde incelemeler yapan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, söndürme çalışmalarının yoğun bir gayretle devam ettiğini söyledi. Gider, "Devletimiz tüm imkanlarıyla, ekiplerimiz özveriyle yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda. Hem havadan hem karadan İnsan üstü bir gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Ümit ediyoruz ki, bu gayretlerin karşılığını da kısa sürede alacağız. En kısa zamanda ciğerlerimizi yakan alevlerin önünü kesmiş olacağız" dedi.

Çanakkale'de son günlerde artan yangınlara da dikkat çeken Gider, "Son bir haftada, birçok noktada yangın haberi aldık. Bunların bir çoğunun da anız başta olmak üzere dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıktığı anlaşılıyor. Özellikle bu dönemde, tüm hemşehrilerimizden sadece ormanlık alanlarda değil her noktada çok daha hassas ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'deki Yangın Söndürme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'deki Yangın Söndürme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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