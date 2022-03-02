AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret

02.03.2022 14:23
AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina ve ekibinin yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik eden Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü şehrimizin merkezinde Meslek sahibi olmak isteyen ağırlıkta kadınların ilgi gösterdiği ve başarılı sonuçlar aldığımız bir kurum. Burada meslek sahibi olup diplomalarını aldıktan sonra iş yeri açan ve para kazanmaya başlayan kadınların olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan AR-GE çalışmaları sonucu şehrin kültürel hazinesinin ortaya çıkarıldığını belirten Milletvekili Ayvazoğlu "Burada çok güzel özverili çalışmalara imza atılıyor. Trabzon temalı yaptıkları çalışmalarda şehrimizin kültürel geçmişini yansıtan tasarımlarla oluşturdukları kıyafetler ve birbirinden farklı çalışmalarla günümüze taşınması geçmişle olan bağlarımızı güçlendiriyor. Böyle olması bizleri daha da sevindiriyor. Bizler devlet olarak hükümet olarak vatandaşlarımızın her zaman kendini geliştirmesi için ve meslek sahibi olması adına daha fazla imkanları sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Kanuni'nin muhibbi divanındaki tezhip desenlerinden esinlenerek tasarlanan ve üretilen telkari broş ile yapılan pul tasarımının Türkiye'de birinci seçilmesi ardından Euromed Akdeniz ülkeleri pul yarışmasında da 3. olarak uluslararası ödül almasından dolayı Sibel Karabina ve ekibini tebrik eden Milletvekili Bahar Ayvazoğlu takının kuyumculuk atölyesindeki tasarım sürecinden üretim aşamasına kadar bilgi alarak, "ihtişamdan zarafete" kitabını inceledi. - TRABZON

AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret
AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret
AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret

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Bahar Ayvazoğlu, Milletvekili, AK Parti, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu'ndan Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret - Son Dakika
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