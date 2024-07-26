AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Netanyahu'yu alkışlayanları kınadı

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, ABD Kongresinde konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını kınayarak, "Netanyahu'ya alkış tutanlar, tarihin utanç sayfasında yer alacaklar." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, soykırımcı, katil ve terörist İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Kongresindeki konuşmasının ardından dakikalarca alkışlanmasının büyük bir utanç olduğunu söyledi.

Netanyahu'yu alkışlayanların Gazze'de dökülen kana ortak olduklarını vurgulayan Açıkkapı, "ABD Kongresinde Netanyahu'yu alkışlayanlar adeta Gazze'de dökülen kan için sevinç gösterisi yaptılar. Netanyahu'ya alkış tutanlar, tarihin utanç sayfasında yer alacaklar. Alkış tutanları kınıyorum. ABD, hangi coğrafyada acı gözyaşı varsa aslında müsebbibi olan bir ülkedir. ABD, bugün Netanyahu'ya vermiş olduğu bu desteği geçmişte birçok coğrafyada farklı şekillerde verdi." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, 24 Temmuz Çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda gerginlik ve arbede yaşandığını, hoş olmayan görüntülerin ortaya çıktığını hatırlattı.

Bazı muhalefet partisi milletvekillerinin davranışlarını eleştiren Açıkkapı, "Milletin kürsüsü yalan ve iftira üretme yeri değildir. Muhalefet elbette ki eleştirilerini yapacak, yanlışları ifade edecektir ama yalan ve iftira üzerine bir siyaset anlayışından vazgeçmelidir." diye konuştu.