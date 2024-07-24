AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine itiraz edenlere çağrıda bulundu

Politika

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine itiraz edenlerin, bu canları sahiplenmelerini istedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilkeli, objektif ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla görev yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu cuma hutbesiyle ilgili kullandığı ifadelerin utanç verici olduğunu söyleyen Açıkkapı, "Diyanet İşleri Başkanı, cuma hutbesinde kendi yorumunu değil Allah'ın kelamını ifade etti. Bu zat bu ayetlere 'saçmalık' dedi. Bunu şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

İnançlara saygı duymanın önemine işaret eden Açıkkapı, "Bu şekilde inançlı insanlara hakaret ediyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu ifadeleri, 85 milyonun yaşadığı bu ülkede ibadetini yapabilsin yapamasın herkes kınamıştır. Bu ifadeleri CHP'nin inançlı seçmenleri de kınamıştır. Siyasetçiler ve belli görevde bulunanlar konuştuklarına dikkat etmelidir. Bu ifadelerinden dolayı bu siyasetçiyi kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Açıkkapı, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildiğini, süreçte Genel Kurul gündemine geleceğini belirterek, teklifin, milletin talepleri doğrultusunda gündeme geldiğini vurguladı. Açıkkapı, düzenlemeye yönelik tutumu nedeniyle muhalefete "Bugüne kadar büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere sahipsiz hayvanlara ilişkin hiçbir adım atmayanlar bugün farklı algı oluşturmaya çalışıyorlar." şeklinde tepki gösterdi.

Düzenlemenin yasalaşması halinde sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve kısırlaştırılması konusunda gerekli adımların atılacağını anlatan Açıkkapı, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu canların sahiplenilmesine yönelik kampanyaya destek istedi. Biz de bu kanun teklifine şiddetli şekilde itiraz edenlerin bu canları sahiplenmelerini bekliyoruz." dedi.