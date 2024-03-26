AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı\'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı'da vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı'ya destek istedi. Oktay, CHP'nin geçmişte terör örgütleriyle iş birliği yaptığını savunarak, aynı oyunun tekrar oynandığını belirtti. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 ilçeye hizmet götürmediğini vurguladı. Çağlancı ise Polatlı'nın il olması için çalışmalar yapacaklarını ve ilçeye çağ atlatacak projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

26.03.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Polatlı Seçim İrtibat Merkezinde vatandaşlara hitap eden Oktay, Cumhur İttifakı'nın Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı'ya destek istedi.

CHP'nin geçen yıl yapılan seçimlerde terör örgütleriyle iş birliği yaptığını savunan Oktay, "Aynı oyunu 10 ay sonra tekrar oynamaya başladılar. Adına da kent uzlaşısı dediler. Yine o zaman ki HDP şimdi ki DEM'le aynı şekilde kol kola girdiler. FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle kol kola girdiler. Çıkar ilişkilerinin neler olduğunu da İstanbul'da balya balya paralarla gördük." ifadelerini kullandı.

Oktay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 ilçesine 5 yıldır hizmet götürmediğini kaydetti.

Levent Çağlancı da Polatlı'nın il olması içi çalışmalar yürüteceklerini ifade ederek, ilçeye çağ atlatacak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Levent Çağlancı, Milletvekili, Fuat Oktay, AK Parti, Polatlı, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 4. tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
08:27 Tunceli’de Serdar Alp’in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi Tunceli'de Serdar Alp'in liderliğini yaptığı organize suç örgütü çökertildi
07:59 Karabük’te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
03:47 Özel’den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum Özel'den Demirtaş iddiasına yanıt: İstanbul seçimlerine yönelik bir açıklama yapmasını beklemiyorum
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:39 Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi Zafer Partisi adayı CHP lehine seçimden çekildi
07:26 İmamoğlu’ndan “Mal beyanında olmayan 3 villa“ iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine İmamoğlu'ndan "Mal beyanında olmayan 3 villa" iddiasına yanıt: Gizlimiz saklımız yok, benim değil şirketimizin üzerine
05:11 Konya’da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Konya'da 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
02:04 Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki korkunç kazada 1 işçi hayatını kaybetti
01:06 AVM’de beyzbol sopalı cinayet AVM'de beyzbol sopalı cinayet
00:35 Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı Murat Kurum, depremzedelerle yapılan röportajı izlerken duygusal anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 10:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Polatlı'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement