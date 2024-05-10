AK Parti Milletvekili: Gazze ve Kudüs sadece Filistinlilerin meselesi değil - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili: Gazze ve Kudüs sadece Filistinlilerin meselesi değil

AK Parti Milletvekili: Gazze ve Kudüs sadece Filistinlilerin meselesi değil

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını, müminler için iman ve izzet, insanlık için ahlak ve vicdan meselesi olduğunu belirtti. Ölmeztoprak, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak savaş suçları işlemeye devam ettiğini ifade etti ve uluslararası kamuoyunun saldırıların durması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

10.05.2024 17:04
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Gazze ve Kudüs'ün sadece Filistinlilerin bir meselesi olmadığını, müminler için iman ve izzet, insanlık için ahlak ve vicdan meselesi olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'nin Refah bölgesine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Gazze ve Kudüs'ün sadece Filistinlilerin bir meselesi olmadığını, müminler için iman ve izzet, insanlık için ahlak ve vicdan meselesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda savaş suçları işlemeye devam ettiğini belirtti.

İsrail'in hedef ayırmaksızın sivillerin sığındığı hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hayatlarını karartmaya devam ettiğini ifade eden Ölmeztoprak, "Sözün bittiği yerdeyiz artık bu vahşet son bulmalı" dedi.

Zulümle abat olunmayacağını belirten Ölmeztoprak, "İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz ve bir an önce uluslararası kamuoyu saldırılarının durması, barışın tesisi için her türlü gayreti göstermelidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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