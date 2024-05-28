AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztoprak, sulama suyu sorunları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztoprak, sulama suyu sorunları hakkında açıklama yaptı

AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztoprak, sulama suyu sorunları hakkında açıklama yaptı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, geçtiğimiz yıl yaşanan depremler nedeniyle bazı kırsal bölgelerde sulama suyu sorunları yaşandığını belirterek, gerekli tedbirlerin alındığını ve çiftçilerin yeni dönemde benzer sorunlarla karşılaşmayacağını söyledi. Ölmeztoprak, tarım ve sulama alanında atılan her adımın ülkenin kalkınmasına ve çiftçilerin refahına katkı sağlayacağını ifade etti.

28.05.2024 17:45
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, " Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle bazı kırsal bölgelerde sulama suyunda sorunlar yaşanmıştı, gerekli tedbirler alındı inşallah çiftçilerimiz yeni dönemde benzer sorunları yaşamayacak "dedi.

DSİ 9.Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, DSİ Malatya Şube Müdürü Mehmet Aytaç Sucu, Sulama Birlik Başkanları ile kurum bünyesinde görev yapan teknik ekiple bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent genelinde tamamlanan ve devam eden projelere dair bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, " Geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri nedeniyle bazı kırsal bölgelerde sulama suyunda sorunlar yaşanmıştı, gerekli tedbirler alındı inşallah çiftçilerimiz yeni dönemde benzer sorunları yaşamayacak. Tarım ve sulama alanında atılan her adım, ülkemizin kalkınmasına ve çiftçilerimizin refahına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

DSİ, programı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen'i ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, kurum bünyesinde yapılan çalışmalara dair bilgiler alarak geçtiğimiz günlerde kaldığı konteyner kentte yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bakım evine alınan 81 yaşındaki Ali Seven'in durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten ötürü çok mutlu olduğunu kaydeden Ali seven, Milletvekili Ölmeztoprak'ın kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, teşekkür etti. Daha sonra Battalgazi Halk Eğitim ile Kernek Külliyesi Kadın Kültür ve Spor Merkezlerini ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak kursiyerle bir araya geldi.

Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Milletvekili Ölmeztoprak, kurs merkezli katıldıkları müsabakalardan derece alan sporcuları tebrik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztoprak, sulama suyu sorunları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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