AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Bilecik'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Bilecik'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

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AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Bilecik\'te Ertuğrul Gazi Türbesi\'ni ziyaret etti
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AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Bilecik'te Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Akyüz, Pazaryeri'nde Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile görüşüp esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bilecik'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederken, Pazaryeri'nde esnafla buluşup vatandaşların taleplerini dinledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve teşkilat üyelerinin eşlik ettiği program kapsamında ilk olarak Söğüt ilçesine gidildi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası ve Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret eden heyet, burada dua etti. Programın devamında Pazaryeri ilçesine geçen Akyüz ve beraberindeki heyet, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi. Ardından ilçe esnafını ziyaret eden heyet, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Esnaf buluşmasının ardından AK Parti Pazaryeri teşkilatıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Bilecik'imizin her ilçesinde vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Genel Merkez MKYK Üyemiz Abdurrahman Akyüz'ü Bilecik'imizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Söğüt'te tarihi mirasımız Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dualarımızı ettik, Pazaryeri'nde esnafımızla ve hemşerilerimizle buluştuk. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini dinleyerek teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdik. Bilecik'imizin her ilçesinde vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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