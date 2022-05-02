AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

02.05.2022 13:02
AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli'nin 2023 seçimlerinde bugüne kadar gördüğü ve göreceği en büyük başarıyı elde edeceğine inandığını söyledi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli'nin 2023 seçimlerinde bugüne kadar gördüğü ve göreceği en büyük başarıyı elde edeceğine inandığını söyledi.

Zeybek, partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

AK Parti olarak 20 yıldır sürekli artan bir teşkilata sahip olduklarını, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olduğunu belirten Zeybek, "Ona inanmış olan teşkilatların başarısı... Önümüzde 2023 seçimleri var ama bugün siyaset konuşmayacağız, bugün bayram. Yaklaşık 13,5 ay sonra 2023 seçimlerine gireceğiz. Bu teşkilatlarla ve özellikle Kocaeli teşkilatlarıyla inanıyoruz ki Kocaeli bugüne kadar gördüğü ve göreceği en büyük başarıyı elde edecektir." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da uzunca süredir bayram yapmayı özlediklerini dile getirerek, Allah'tan huzur, kardeşlik, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde bayramlar görmeyi niyaz etti.

Azimle çalışarak seçimlerden zaferle çıktıklarını belirten AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise Kocaeli teşkilatlarının her seçimde Türkiye ortalamasının üstünde oyla AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan sonucunu elde ettiğini kaydetti.

Ellibeş, "2023'te başarılı olmaktan başka bir sonucu kabul etmiyoruz. Bunun yolu milletimizin yanında olmaktan geçiyor. Nasıl dün milletimizle beraber olduk, onların her derdiyle dertlendik, her sevinciyle sevindik, her üzüntüsüyle üzüldüysek bugün de aynı noktadayız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.

YORUMLAR
500

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Kocaeli, Zeybek, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti MKYK Üyesi Zeybek, Kocaeli'de partisinin bayramlaşma programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement