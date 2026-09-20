AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, Şükrü Erbaş\'ın sözlerine tepki gösterdi

Mudanya Belediyesince bu yıl 8.'si düzenlenen Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen bir söyleşide şair ve yazar Şükrü Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim'in Şuara Suresi'ne ilişkin sözleri büyük tepki topladı. AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, Erbaş'a tepki gösterirken, etkinliğe ev sahipliği yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı da eleştirdi.

Mudanya Belediyesi tarafından 9-13 Eylül tarihleri arasında "Tahammül" temasıyla düzenlenen 8. Kitap Fuarı'nda çok sayıda yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçı okurlarla bir araya geldi. Fuar kapsamında gazeteci Dinç Çoban'ın moderatörlüğünde şair ve yazar Şükrü Erbaş'ın katılımıyla "Edebiyat tahammülümüzü artırır mı?" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuara Suresi'ndeki ayetlere değinen Erbaş, "Tanrı, Kur'an'dan kovuyor şairleri, doğruları söyledikleri için" dedi.

Söz konusu ifadeler, söyleşinin ardından siyasi tartışmanın gündemine taşındı. AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı, yayımladığı yazılı açıklamayla Erbaş'ın sözlerine tepki gösterdi. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı kapsamında sahneye ağırlanan sözde şair Şükrü Erbaş'ın, Kur'an-ı Kerim'i hedef alan, ayetleri bağlamından koparıp çarpıtan ve inancımızı açıkça aşağılayan ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Şuara Suresi'ndeki ayet-i kerimeleri cehaletle ve açık bir art niyetle bağlamından kopararak, 'Tanrı, Kur'an'dan kovuyor şairleri doğruları söyledikleri için' hezeyanını savunmak, fikir özgürlüğü veya edebiyat değildir. Bu, milletimizin inancına ve dini değerlerine yönelik açık bir saldırıdır. Tefsirlerde ve İslami kaynaklarda net bir şekilde vurgulandığı üzere, ilgili ayetlerde heva ve hevesine uyup toplumu saptıranlar eleştirilmiş, dürüst ve güzel işler yapan şairler ise kesin bir dille istisna tutulmuştur. Bu apaçık hakikati çarpıtmak ve bunu edebiyat adı altında sunmak, halkın inancına karşı sergilenmiş açık bir saygısızlık ve provokasyondur."

"Sizin 'Tahammül' anlayışınız, Müslüman bir toplumun gözünün içine bakarak Kur'an-ı Kerim'e ve dini değerlerimize yönelik saldırılara tahammül etmek midir?"

AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı açıklamasında, fuarın bu yılki temasının "Tahammül" olmasına da dikkat çekerek Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı da eleştirdi. Yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Fuarın bu yılki temasını 'Tahammül' olarak belirleyen Mudanya Belediyesi ve Yeni Partili Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ne yazık ki bu kavramı aziz milletimizin inanç değerlerinin hedef alınmasına sessiz kalmanın bahanesi haline getirmiştir. Sormak istiyoruz, sizin 'Tahammül' anlayışınız, Müslüman bir toplumun gözünün içine bakarak Kur'an-ı Kerim'e ve dini değerlerimize yönelik saldırılara tahammül etmek midir? Toplumsal hoşgörüyü, insanların inancına yönelik ağır ifadeler karşısında susmak olarak gören bu zihniyet bilmelidir ki; Mudanya halkının ve bizlerin bu çirkinliğe ve bu açık çarpıtmaya asla tahammülü yoktur. AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı olarak, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bağlamından kopararak inancımıza yönelik kabul edilemez ifadeler kullanan sözde şair Şükrü Erbaş'ı, 'Tahammül' söyleminin arkasına sığınarak dini değerlerimize yönelik saldırılara alan açan, bu açıklamalara sessiz kalan ve gerekli tepkiyi göstermeyen Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı şiddetle kınıyoruz. İnancımıza, dini değerlerimize ve Mudanyamızın manevi iklimine yönelik hiçbir saldırının 'edebiyat', 'sanat' veya 'özgürlük' adı altında normalleştirilmesine izin vermeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz."