 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Ayaydın yaralı askerin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Ayaydın yaralı askerin ailesini ziyaret etti

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Köyceğizli Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz'deki ailesini ziyaret etti. Ayaydın, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'nın telefonla katılıp aileye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Ayaydın yaralı askerin ailesini ziyaret etti
13.01.2024 - 19:12,
Abone Ol

AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Ayaydın yaralı askerin ailesini ziyaret etti

MUĞLA - AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Köyceğizli Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz'deki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, bugün yapılması planlanan tanıtım toplantısının şehit haberleri nedeniyle ertelenmesinin ardından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın Köyceğiz ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Ayaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde yaşanan çatışmada yaralanan Köyceğizli kahramanımız Üsteğmen Mutlu Duran'ın ana ocağını ziyaret ettik ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız da yaptığımız ziyarete eksik olmasın telefonla katılarak aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Üsteğmenimizin nişanlısı ile de konuşan Cumhurbaşkanımız 'merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız' dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydın Ayaydın, AK Parti, Muğla, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Ayaydın yaralı askerin ailesini ziyaret etti - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:28:10. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Ayaydın yaralı askerin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement