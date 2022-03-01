AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Marmaris'te ziyaretler yaptı - Son Dakika

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Marmaris ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Demir, Marmaris programı kapsamında AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen tarafından düzenlenen muhtarlar buluşmasına katıldı. İlçe binasında düzenlenen toplantıda Demir, muhtarların taleplerini dinledi.

Demir ve beraberindekiler daha sonra Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Taşkıran ile hastane yönetimini ziyaret etti.

Uygulanmaya başlanan Turkovac aşısı polikliniğini de inceleyen Demir, daha sonra yapımı devam eden ve yüzde 60 seviyelerine yaklaşan yeni Marmaris Devlet Hastanesi inşaatına giderek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Demir ardından, partisinin Marmaris mahalle başkanlarıyla ilçe binasında bir araya geldi.

Mahalle başkanlarına hitap eden Demir, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2022 ve 2023 yıllarının kendileri için çok daha güçlendiği yıllar olacağını söyledi.

Muhalefetin teröre sırtını dayayıp onlardan medet umar hale geldiğini iddia eden Demir, " Ukrayna'da yaşananları görüyorsunuz. Dünyada her yaşanan olay, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderin devletler için önemini ortaya çıkarıyor. Bir dediğini diğerini tutmayan, Batı'ya şirin görünmek için bazı kisvelere sığınan muhalefete milletimiz hiçbir zaman paye vermedi, vermeyecek. Ferasetli milletimiz bunu çok iyi gözlemliyor." dedi.

Toplantının ardından Demir, İl Başkanı Kadem Mete ve yöneticilerle birlikte emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'dan sezon öncesi güvenlikle ilgili son hazırlıklarla ilgili bilgi aldı. Demir, yapımı devam eden polisevinde de incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınlarından en çok etkilenen Osmaniye Mahallesi'ne beraberinde Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'la ziyaret eden Demir, vatandaşları dinledi. Yangında tamamen yanan ve devlet tarafından inşa edilen konutları gezdi.

Demir, program kapsamında Kaymakamlık Kupası kapsamında Bozburun ve Selimiye mahalleleri arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasını izledi.

Türkiye Profesyonel Kickboks Şampiyonası'nda şampiyon olan Ali İhsan Özdemir, Milletvekili Demir'le bir araya geldi. Demir, şampiyon sporcuyu başarısından dolayı kutladı.