AK Parti Niğde\'de Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı

AK Parti 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Niğde ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.
Ak Parti Bor İlçesinde mevcut Belediye Başkanı Serkan Baran, Çiftlik İlçesinde mevcut Belediye Başkanı Serkan Güzel ve Ulukışla İlçesi mevcut Belediye Başkanı Ali Uğurlu'yu yeniden aday gösterdi. Altunhisar İlçesi'nde Neşet Doygun Çamardı İlçesinde ise Ali Pınar aday gösterdi. AK Parti'nin belde ise şu şekilde;
Altunhisar/ Karakapı - Kamil Demiralp
Altunhisar/ Keçikalesi - Şamma Öztürk
Bor/ Bahçeli - Serdal Altunkaynak
Bor/ Çukurkuyu - Ali Soyluğan
Bor/ Kemerhisar - Yusuf Kurt
Çiftlik/ Azatlı - Muhterem Demir
Çiftlik/ Bozköy - Ümit Soylu
Çiftlik/ Divarlı - Rüstem Cullaz
Merkez/ Aktaş - Okan Çamur
Merkez/ Alay - Sefa Erol
Merkez/ Bağlama - Fazlı Battal
Merkez/ Değirmenli - Yıldıray Tok
Merkez/ Dündarlı - Mustafa Kamar
Merkez/ Edikli - Ercan Şahan
Merkez/ Gümüşler - Bayram Uzan
Merkez/ Hacıabdullah - Babaoğlan Altun
Merkez/ Karaatlı - Emin Yılmaz
Merkez/ Kiledere - İsmail Tereci
Merkez/ Konaklı - Ünal Topal
Merkez/ Orhanlı - Şükrü Özdemir
Merkez/ Sazlıca - Müsa Günay
Merkez/ Yeşilgölcük - Nurettin Yurtsever
Merkez/ Yıldıztepe - Hüseyin Alp
Ak Parti Niğde İl Başkanlığı yarın saat: 18.30'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uğur'un katılımı ile aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. - NİĞDE
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