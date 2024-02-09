AK Parti Niğde'de Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Niğde'de Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı

AK Parti Niğde\'de Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı

AK Parti, Niğde ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

09.02.2024 16:56  Güncelleme: 17:02
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AK Parti 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Niğde ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ak Parti Bor İlçesinde mevcut Belediye Başkanı Serkan Baran, Çiftlik İlçesinde mevcut Belediye Başkanı Serkan Güzel ve Ulukışla İlçesi mevcut Belediye Başkanı Ali Uğurlu'yu yeniden aday gösterdi. Altunhisar İlçesi'nde Neşet Doygun Çamardı İlçesinde ise Ali Pınar aday gösterdi. AK Parti'nin belde ise şu şekilde;

Altunhisar/ Karakapı - Kamil Demiralp

Altunhisar/ Keçikalesi - Şamma Öztürk

Bor/ Bahçeli - Serdal Altunkaynak

Bor/ Çukurkuyu - Ali Soyluğan

Bor/ Kemerhisar - Yusuf Kurt

Çiftlik/ Azatlı - Muhterem Demir

Çiftlik/ Bozköy - Ümit Soylu

Çiftlik/ Divarlı - Rüstem Cullaz

Merkez/ Aktaş - Okan Çamur

Merkez/ Alay - Sefa Erol

Merkez/ Bağlama - Fazlı Battal

Merkez/ Değirmenli - Yıldıray Tok

Merkez/ Dündarlı - Mustafa Kamar

Merkez/ Edikli - Ercan Şahan

Merkez/ Gümüşler - Bayram Uzan

Merkez/ Hacıabdullah - Babaoğlan Altun

Merkez/ Karaatlı - Emin Yılmaz

Merkez/ Kiledere - İsmail Tereci

Merkez/ Konaklı - Ünal Topal

Merkez/ Orhanlı - Şükrü Özdemir

Merkez/ Sazlıca - Müsa Günay

Merkez/ Yeşilgölcük - Nurettin Yurtsever

Merkez/ Yıldıztepe - Hüseyin Alp

Ak Parti Niğde İl Başkanlığı yarın saat: 18.30'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uğur'un katılımı ile aday tanıtım toplantısı düzenleyecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Niğde'de Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Niğde'de Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıkladı - Son Dakika
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