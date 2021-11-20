AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi" eğitimi başladı - Son Dakika

Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" başladı.

Düzce'de Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına il ve ilçe teşkilat üyeleri katıldı.

Programın açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, 2001'de çıktıkları yola Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde durmadan ve yılmadan devam ettiklerini söyledi.

Eğitim programının hayırlara vesile olmasını dileyen Keskin, 2023 seçimlerinde Düzce'de teşkilatlarının 3'te 3 yapacağına inandığını dile getirdi.

Keskin, "Biz öyle bir teşkilatın mensuplarıyız ki gururu, kibri ayaklarımızın altına alıp insanlara tepeden bakmayıp Cumhurbaşkanımıza layık olmaya çalışan bir teşkilatız. Her dertliyle dertlenen ve 'Elimden tutan yok mu?' diyenlerin elinden tutan bir teşkilatız. Size inanıyorum ve güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Program, Keskin'in konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi yazar Tarkan Zengin, eğitim programında teşkilat üyelerine bilgilendirme yapacak.