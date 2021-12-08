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AK Parti'nin teşkilat başkanları Kahta'da toplandı - Son Dakika

AK Parti'nin teşkilat başkanları Kahta'da toplandı

08.12.2021 09:28
AK Parti'nin teşkilat başkanları Kahta'da toplandı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısını Kahta ilçesinde yaptı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısını Kahta ilçesinde yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında, Kahta Koordinatörleri Abdurrahman Şan, M.Sırrı Özbek, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, ilçe teşkilat başkanları toplantıya katıldı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, gelecek seçimlerde Adıyaman genelinde yeniden bir başarı hikayesi yazmak için yoğun bir gayretle çalışacaklarını ifade ederek son dönemde ülkemize yönelik yapılan ekonomik saldırılara dikkat çekti.

Dağtekin "Daha önce Merkez İlçe Başkanlığımız koordinesinde yaptığımız istişare toplantımızı bu defa Kahta İlçe Başkanlığımızın ev sahipliğinde yapıyoruz. İnşallah bir sonraki toplantılarımız düzenli olarak bir ilçemizde gerçekleştireceğiz. Bu toplantılar sayesinde hem çalışmalarımızın verimliliğini arttıracağız hem de eksikliklerimiz neler bunlara odaklanarak bir yol haritası ortaya çıkaracağız. Öncelikle birinci meselemiz birlik, beraberlik ve kenetlememizdir. Teşkilatımızın özünde de en büyük güç, birlik ve beraberliğimizdir. Bugün buna daha fazla muhtacız. Zira gün geçmiyor ki, aramıza fitne fesadı yaymak için planlı projeli oyunlar sahnelenmesin. Bu öyle hal aldı ki artık uluslararası güç odaklarının organizasyonlarının oyunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde bu yana kendisine karşı yapılan saldıralar hiçbir zaman durmamıştır. Ancak bu aziz millet bu oyunları gördü Cumhurbaşkanımızı her seçim döneminde baş tacı ederek bugünlere kadar getirdi. Pandemi dönemi sadece sağlığımızı değil ekonomimizi de etkiledi. Küresel güçler, bu karanlık dönemi de yine ekonomi üzerinden ülkemizi hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekonomik yaklaşım konusunda yapısal dönüşümü yavaş yavaş hayata geçirmeye başladı. Özellikle 'Faiz sebep-enflasyon neticedir' denklemi hedefine kilitlendik. Bundan sonra bize düşen, onun yükünü almak ve yardımcı olmaktır" dedi.

Başkan Dağtekin'in konuşmasından sonra ilçe koordinatörleri ve ilçe başkanları tek tek söz alarak teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. - ADIYAMAN

AK Parti'nin teşkilat başkanları Kahta'da toplandı
AK Parti'nin teşkilat başkanları Kahta'da toplandı

AK Parti, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'nin teşkilat başkanları Kahta'da toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'nin teşkilat başkanları Kahta'da toplandı - Son Dakika
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