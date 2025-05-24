Yeni Anayasa İçin Dördüncü Çalıştay - Son Dakika
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Politika

Yeni Anayasa İçin Dördüncü Çalıştay

Yeni Anayasa İçin Dördüncü Çalıştay
24.05.2025 11:20
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AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Anayasada Yol Haritası' konulu anayasa çalıştaylarının dördüncüsü, anayasa hukuku, genel kamu hukuku, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Anayasada Yol Haritası' konulu anayasa çalıştaylarının dördüncüsü, anayasa hukuku, genel kamu hukuku, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkezi'nde dün düzenlenen çalıştaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlık etti. Konusu 'Yeni Anayasada Yasama ve Yürütme Organları' olarak belirlenen çalıştayda; 'Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli', 'Yasama ve yürütme organların kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli', 'Yasama ve yürütme organlarının karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli' ve 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yedi yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir' başlıkları ele alındı. Çalıştaya katılan ve katkı sunan anayasa hukukçularının, uzman ve akademisyenlerin bu konu başlıklarına ilişkin tespit, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİVİL ANAYASA İLE TAÇLANDIRALIM'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çalıştaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok sayıda anayasa reformuna ve yeni anayasa girişimine öncülük eden partimiz, önümüzdeki dönemde ülkemizi, inşa edeni millet olan bir toplum sözleşmesine kavuşturmak için çalışmalarını yürütmektedir. Ülkemizin millet iradesine dayanan, demokratik, özgürlükçü ve hukuk devletini güçlendiren bir anayasaya kavuşması en büyük temennimizdir. Tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Gelin 'Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir anayasa ile taçlandıralım. Bu doğrultuda TBMM çatısı altında temsil edilen tüm siyasi partilere düşen görev yeni ve sivil anayasa konusunu günlük siyasi mülahazaların önüne koymaktır. Toplumsal mutabakat zemininde siyasi partilerimizin desteğiyle milletimizi, ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzumuzdur. AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz. Daha önceki üç çalıştayımızın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. Dördüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" dedi.

AK Parti'nin 9 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen birinci çalıştayında farklı alanlarda uzman akademisyenlerin katılımları ile 'Türkiye neden yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyor' ve 'Katılım ve uzlaşmaya dayanan yeni anayasanın yapım yöntemi ne olmalı' sorularına cevap arandı. 28 Kasım 2024 tarihli ikinci çalıştayda, Türkiye'nin en geniş tabana sahip meslek örgütleri ve konfederasyonlarının başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile 'Sivil toplumun ve meslek örgütlerinin yeni anayasadan beklentileri nelerdir' ve 'Sivil toplumun yeni anayasa yapımına katılımı nasıl olmalıdır' sorularına cevap arandı. 24 Ocak 2025 tarihli üçüncü çalıştayda ise alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile 'Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler' konusu ele alındı.

Kaynak: DHA

Politika, AK Parti, Siyaset, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Anayasa İçin Dördüncü Çalıştay - Son Dakika

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