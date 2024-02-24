AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Alp, esnafların sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini paylaştı.

24.02.2024 16:28  Güncelleme: 16:32
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, seçildiği takdirde Odunpazarı'nın geleceğini şekillendirmek ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla ilçede çeşitli ziyaretler yapıyor. Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri, sıcak bir ilgiyle karşılık buldu. Esnaflarla tokalaşıp hal hatır soran Alp'e, esnaflar da aynı samimiyetle karşılık verdiler. Özkan Alp, ziyaretleri sırasında, esnafın karşılaştığı sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Esnafın Alp'in samimi ve çözüm odaklı yaklaşımından memnuniyet duydukları görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp Esnaf Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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