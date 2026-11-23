AK Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, hazırladığı video ile kutladı.

Partinin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hayallerimize inanan, geleceğimize emek veren öğretmenlerimiz, bugün ulaştığımız her başarıda iziniz var. Bilginizle yolumuzu aydınlattığınız, sevginizle hayatımıza dokunduğunuz için minnettarız. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, bir öğretmenin KAAN, Togg ve şehir hastaneleri gibi projelerde imzası bulunan öğrencileriyle duyduğu gurur anlatılarak, "Bugün gurur duyduğumuz her başarının ardında bize inanan öğretmenlerimiz var." ifadesi de yer aldı.