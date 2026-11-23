AK Parti, Öğretmenler Günü'nde KAAN ve Togg'lu öğrencileri anlatan video paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü NSosyal hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Videoda, KAAN, Togg ve şehir hastaneleri projelerinde imzası bulunan öğrencileriyle gurur duyan bir öğretmen anlatılırken, paylaşımda öğretmenlere minnettarlık ifade edildi.
AK Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, hazırladığı video ile kutladı.
Partinin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hayallerimize inanan, geleceğimize emek veren öğretmenlerimiz, bugün ulaştığımız her başarıda iziniz var. Bilginizle yolumuzu aydınlattığınız, sevginizle hayatımıza dokunduğunuz için minnettarız. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Videoda, bir öğretmenin KAAN, Togg ve şehir hastaneleri gibi projelerde imzası bulunan öğrencileriyle duyduğu gurur anlatılarak, "Bugün gurur duyduğumuz her başarının ardında bize inanan öğretmenlerimiz var." ifadesi de yer aldı.
Kaynak: AA
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