AK Parti olağanüstü kongreye gidiyor! MKYK toplantısı sonrası tarih netleşti

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün saat 14.00'te AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kongre öncesi son kez gerçekleşen toplantı yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda MKYK üyelerine teşekkür etti.

KONGRE KARARI ALINDI

Toplantıda, AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi'nin 7 Ekim'de yapılması kararı alındı. 12 Eylül günü gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu'nda ise, teşkilat başkanlığı tarafından 7 Ekim'de yapılacak olağanüstü kongrenin sunumu gerçekleştirilecek ve kongrenin teması oluşturulacak.

ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

MKYK toplantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.00'da bir açıklama yapması bekleniyor.