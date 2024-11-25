AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı'nın Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı'nın Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı\'nın Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı'nın 8. olağan kongresinde Oğuzhan Yavuz yeniden başkan seçildi. Kongrede gençlik kollarına atanan Mert Yavuz'a mazbatası verildi.

25.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:43
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AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı'nın 8. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede, tek aday olarak giren Oğuzhan Yavuz yeniden ilçe başkanı olarak seçildi. Kongrede Gençlik kollarına atanan Mert Yavuz'a mazbatası verildi.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde yapılan kongrede büyük bir coşkuya sahne oldu. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gündem konuşmaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın hayırlı olsun videosu izlendi. Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala telefonla bağlanarak kongereye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Kongreye İçişleri eski Bakanı Erzurum Milletvekili Selami Altunok, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu Erzurum millletvekili Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, İl Koordinatörü Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MKY üyesi il koordinatörü Sümeyye Esenyel, MKY üyesi Fevzi Polat, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'nin yanı sıra çevre İlçe belediye Başkanları ve Ak Parti İlçe Başkanları Oltu MHP ilçe Başkanı Vedat sağlam ve Yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda delege ve partili katıldı.

Oltu Ak Parti Yönetim kurlu Başkanı Oğuz Yavuz, Başkan yardımcısı Metin Polat, Süleyman Yıldırım, Güngör Durgun, Fuat Çelik, Mehmet Fatih Özbek, Cevat Özden, Fatma Özdemir, Münire Şimşek, Erkan Alkan, Refik Yeşilyurt, Akmet Aksoy, Ömer Şimşek, Şinasi Tağın, Uğur Taşkın seçildiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Oltu İlçe Başkanlığı'nın Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika

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