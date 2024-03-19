AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya geldi

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında hemşehrileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Aydın, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, hayata geçirmek için "14 İlkede 61 Proje" hazırladıklarını belirterek Ortahisar Belediyesi'ni istişare kültürü ile yönetmek için vatandaşların oyuna talip olduklarını belirtti.
Aydın, "En Mutlu Şehir' hedefi ile Ortahisar ilçemizdeki başarılı hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkartmak için göreve talibiz. 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıktığımızda şehrimizde ortak akıla önem veren yönetim anlayışı sergileyeceğiz ve beklenen projeleri hayata geçireceğiz. Bunları yaparken hemşehrilerimizin yaşantılarını da kolaylaştırmak adına çalışacağız. Göreve geldiğimiz ilk anda öncelikle istihdam ağırlıklı projelere önem vereceğiz. Çağlayan Vadisi'nde bir çay fabrikasını hayata geçirmek için girişimlerimiz var. Böylelikle Ortahisar'da vatandaşlarımızın istihdam sıkıntısına çözüm bulmak amacındayoz. Bu fabrikada turizm odaklı ürünler yaparak şehre kültürel anlamda da katkı sunmayı düşünüyoruz. Bu konuda ÇAYKUR ile görüşmelerimiz sürüyor" dedi.
"Kırsal üretim kentsel tüketim"
Aydın, "OR-KOOP Kırsal Üretim Kentsel Tüketim Projemiz ile kurulacak kalkınma kooperatifleriyle kırsalda ve kentte üretilen el emeği yerel ürünlerin oluşturulacak bir marka etrafında toplanarak paketlenmesinden pazarlanmasına kadar olan sürecin takip edildiği modern ve dijital her türlü imkanın kullanılacağı bir sistem organize edeceğiz. Kırsal mahallelerimizde yerel üretimi desteklemek ve kırsal istihdama katkıda bulunmak amacıyla modern tekniklerinin kullanıldığı seralar oluşturularak halkımızın hizmetine sunulacak. Oluşturacağımız kadın destek kooperatifleri aracılığıyla eğitim, tohum gibi destekler sağlanarak kırsal üretim özendirilecektir. İlimiz kırsal mahallerinde meyvelerin hiçbir şekilde ekonomik değerlerinin oluşmadığı ve çoğunluğun tüketilmeden çürümeye terkedildiği bilinmekte. Ortahisar Belediyemizin kuracak olduğu bir tesisle adeta atıl durumda bulunan ve göz ardı edilen ürünler ciddi bir ekonomik ürüne dönüştürülecek" diye konuştum. - TRABZON
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