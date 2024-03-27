AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, esnaf ve sanatkar odalarını ziyaret ederek 31 Mart seçiminin ardından göreve geldiğinde Ortahisar Belediyesi'ni hep birlikte istişare ile yöneteceklerini belirtti.
Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası, Trabzon Elbise Temizleyiciler ve Halı Yıkamacılar Odası, Trabzon Elektrik ve Radyocular Odası, Trabzon Elektronikçiler Odası, Trabzon Lokantacılar Odası, Trabzon Kasaplar ve Celepler Odası, Trabzon Marangoz ve Mobilyacılar Odası, Trabzon Ayakkabıcılar Odası, Trabzon Fotoğrafçılar Odası, Trabzon Matbaacılar Ciltçiler ve Kırtasiyeciler Odası, Trabzon Servis Araçları İşletmecileri Odası, Trabzon Soğuk Demirciler, Kaynakçılar Odası ile Trabzon Seyyar Semt Pazarcılar Odası'nı ziyaret eden Aydın tüm buluşmalarda ortak akıl vurgusu yaptı.
Ziyaretlerde konuşan Aydın, "31 Mart zaferinin ardından göreve geldiğimizde ilçemizi tüm odalarımızla istişare halinde yöneteceğiz. Türkiye Yüzyılı Şehirleri için gece gündüz demeden çalışacağız. Odalarımızdan aldığımız talepleri ve sorunları çözme noktasında ortak aklı ön plana çıkartacağız. Ortahisar ilçemizde hizmet zincirini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız sürecek. Ahmet Metin Genç Başkanımızın Ortahisar'da yükselttiği çıtayı daha da yukarı çıkartmak amacındayız. Bunun için tüm vatandaşlarımızın oyuna talibiz. Büyükşehir Belediyemiz ve Ortahisar Belediyemiz birlikte çalışarak vatandaşlarımızın daha mutlu bir yaşam sürmesi için görev başında olacağız. El ele vererek Trabzon'a çok faydalı hizmetler sunmaya devam etmek arzusundayız" dedi. - TRABZON
Son Dakika › Politika › AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Esnaf ve Sanatkar Odalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Akademisyen ve Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını inceleyerek, saldırının toplum, devlet ve sistemsel düzeyde asimetrik etkilere yol açacağını değerlendirdi. Olçar, saldırının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilişkilendirildiğini ve İslamofobi ile radikal İslami örgütlerin tüm Müslümanları temsil ettiği yanlış kanaatinin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca, saldırının devlet düzeyindeki etkisini değerlendiren Olçar, Rusya'nın eylemin azmettiricisinin Batılı devletler olduğunu iddia ettiğini ve bu durumun Rusya'nın Ukrayna üzerinde cezalandırıcı bir harekata girişeceği beklentisini tetiklediğini ifade etti. Olçar, ayrıca saldırının dünya genelinde doğu-batı kutuplaşmalarını derinleştirebileceğini ve son nesil bir savaşa doğru sürüklenebileceğimizi öngördü. Türkiye'nin terör ile ilgili tanım ve yaklaşımlarının akılcı ve naif olduğunu belirten Olçar, tüm ülkelerin terörün tanımı konusunda fikir ve eylem birliğine varması gerektiğini vurguladı.
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CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'ın Gürköy ve Kargınkürü Mahallesi sakinleriyle buluşarak bölgenin sorunlarını dinledi. Aras, içme suyu sorununu çözme sözü verdi ve sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Ayrıca, refakatçi evi ve çocuk kreşi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
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