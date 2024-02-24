AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Sanata Destek Verecek

Politika

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, sanata ve sanatçıya büyük destek sunacaklarını belirterek, "Sanatsal çalışmaları ile dikkat çeken bir ilçe için projelerimizi hayata geçireceğiz. El ele verip Trabzon'da kültür ve sanat anlamında da hizmet seferberliği gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için çalışmalarını sürdürürken, şehirdeki sanatsal çalışmaları da yakından takip ediyor. Trabzon'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 106. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Doğan'ın "Doğa Hikayeleri" isimli 3. Kişisel Sergisi'nin açılışına katılan Aydın, Doğan'ı yaptığı çalışmalar nedeniyle tebrik etti. Aydın, görev süresi boyunca sanata ve sanatçıya destek olacağını vurguladı.

"Trabzon deyince hiç kuşkusuz sanatsal başarılarımız akla geliyor" diyen Aydın, "Göreve geldiğimizde bölgemizdeki sanatçılarımıza destek sunup, Ortahisar'ımızın ve şehrimizin sanatsal başarılarına yeni başarılar katmak için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yakın tarihte açıklayacağımız projelerimizde sanata ve sanatçıya verdiğimiz değer zaten gün yüzüne çıkacak. Kültür ve sanat adına ilçemizin beklentilerini biliyoruz ve bu beklentiler görev süremizde karşılık bulacak" diye konuştu.

El ele verip Ortahisar'ı her alanda daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirten Aydın, "Bundan önceki süreçte Ortahisar Belediyesi'nde yükselen hizmet çıtasını daha da yukarı çıkartmak amacında olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Bu manada sanatçılarımızla da istişarelerimiz sürüyor. Sanatsal çalışmaları ile dikkat çeken bir ilçe için projelerimizi hayata geçireceğiz. El ele verip Trabzon'da kültür ve sanat anlamında da hizmet seferberliği gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON