AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gittiği her mahallede sevgi seli ile karşılaşan Aydın, Yalıncak Mahallesi'ndeki Halk Buluşması'nda da büyük ilgi gördü.

"Ortahisar ilçemizi en iyi şekilde yönetmenin heyecanı içerisindeyiz" diye Aydın "Sahada gördüğümüz ilgi ve alaka bizi mutlu ediyor. Bizim derdimiz milletimizin derdi ile aynıdır. 31 Mart günü sandıktan zaferle çıktığımızda, Belediyemizi tek başıma yönetmeyeceğim, 87 mahallemizden değerli hemşehrilerim ile birlikte Belediyemizi yöneteceğiz. Bizim görevimiz de hem Ortahisar Belediyemizin, hem de Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve başlatılmış olan işleri de bitirmektir. Bu noktada taahhüdümüzün altına imza atıyoruz. Yeni yapılacak projelerimizin tanıtımını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Herkes görecek ki fark oluşturacak projelerle vatandaşımızın huzurunda olacağız" ifadelerini kullandı.

"Ben yaptım oldu mantığı ile değil ortak akıl ile yol alacağız"

Ortak aklı önemseyeceğini belirten Aydın, "Gerçekleştireceğimiz projelere halkımızı da dahil edeceğiz. Kioslarla yani duvar bilgisayarları ile birlikte katılımcı belediyeciliği ön plana çıkartacağız. Hayata geçirmek istediğimiz projelerin nasıl olması gerektiği noktasında vatandaşlarımızın görüşleri doğrultusunda yol alacağız. Ben yaptım oldu mantığı ile değil, halkımızın değerlendirmesi ile ortaya çıkacak projeler şehrimizde hayat bulacak. Bu düşüncelerimizi hayata geçirmek için sandıktan güçlü çıkmamız gerekiyor. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyorum" diye konuştu. - TRABZON