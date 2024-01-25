 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin coşkuyla karşılandı

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Ertuğrul Çetin, Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda ilçede coşkuyla karşılandı. Çetin, yaptığı konuşmada son 5 yılda gerçekleştirdikleri hizmetleri ve yapısal eserleri anlattı.

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin coşkuyla karşılandı
25.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:28
Abone Ol

AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Başkan Ertuğrul Çetin, ilçede coşkuyla karşılandı.

Ankara'da düzenlenen Cumhur İttifakı'nın Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Pursaklar Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Çetin'i partililer ve vatandaşlar İlçe Başkanlığı önünde karşıladı.

Çetin, son 5 yılda önemli hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

"Pursaklar bizim göz bebeğimiz." ifadesini kullanan Çetin, "Hizmetlerimiz esnasında hep gerçek belediyecilik peşinde koştuk. Bir taraftan şehrin inşasını düşünürken, diğer taraftan da insanlarımız ve gençlerimiz için çalışmalar gerçekleştirdik. Özellikle kültür ve sanatta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmayı başardık. Ayrıca yapısal eserlerimizi de gerçekleştirdik. 5 yılda 170 tane birbirinden kıymetli esere imza attık." dedi.

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan ve MHP Pursaklar İlçe Başkanı Veysel Yıldırım da topluluğa hitap etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pursaklar, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin coşkuyla karşılandı - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:18:50. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement