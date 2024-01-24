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AK Parti'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin - Son Dakika
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AK Parti'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, AK Parti'nin Pursaklar Belediye Başkan adayının Ertuğrul Çetin olduğunu açıkladı. Ertuğrul Çetin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmuş ve 2014 yerel seçimlerinde Pursaklar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

AK Parti\'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Çetin
24.01.2024 - 16:38,
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin oldu.

ERTUĞRUL ÇETİN KİMDİR?

1975 yılında Ankara Solfasol'da doğan Ertuğrul Çetin, eğitim hayatına Ankara'da başlamış ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmuştur. Kendi dershanesinin kurucu müdürlüğünü üstlendikten sonra, 2004 yılında Pursaklar Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine atanmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Ertuğrul Çetin, siyasi kariyerine 2009-2014 yılları arasında AK Parti'den İl Genel Meclisi Üyesi olarak seçilerek başlamıştır. Bu dönemde İl Genel Meclisi Divan Üyeliği ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevleri üstlenmiştir. 2014 yerel seçimlerinde Pursaklar Belediye Başkanı olarak seçilen Çetin, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. Belediye Başkanlığı süresince Pursaklar'ın çeşitli birimlerinde Başkan Yardımcısı olarak görev almış ve birçok kurumda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda Mazlum-Der Genel Sekreterliği gibi sosyal sorumluluk projelerinde de bulunmuştur. Ertuğrul Çetin, evli ve üç çocuk babasıdır.

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Pursaklar, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

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