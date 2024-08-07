AK Parti, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atadı - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atadı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını duyurdu. Yılmaz Katmer Rize İl Başkanı, Mehmet İlhami Günbegi Şanlıurfa İl Başkanı, Mehmet Uncu Mardin İl Başkanı ve Burak Gül Kahramanmaraş İl Başkanı olarak görevlendirildi.

07.08.2024 23:10
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını bildirdi.

Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığına Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu, Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atandı.

Paylaşımda, bugüne kadar görev yapan il başkanlarına teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti, Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atadı - Son Dakika

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