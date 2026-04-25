AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Aydın\'dan Belediye Başkanı Köse\'ye tepki

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin açıklamalarına tepki göstererek, vatandaşı ve esnafı hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Aydın, Safranbolu'da vatandaşın, esnafın ve şehre emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Belediye Başkanı Elif Köse'nin açıklamalarında halkı ve esnafı küçümseyen, Safranbolu'ya gelen misafirleri "nitelikli-niteliksiz" şeklinde ayrıştıran bir yaklaşım sergilendiğini savunan Aydın, bu tutumu doğru bulmadıklarını kaydetti.

Safranbolu'nun zenginiyle fakiriyle, yerli ve yabancısıyla herkesi aynı samimiyetle karşılayan bir medeniyetin temsilcisi olduğunu vurgulayan Aydın, "Safranbolu'ya gelen turistin cebi değil, bu şehre duyduğu saygı ve burada gördüğü gönül önemlidir" ifadelerini kullandı.

Belediyeciliğin asli görevinin vatandaşı eleştirmek değil, hizmet etmek olduğunu belirten Aydın, yol, su ve altyapı gibi temel sorunların çözüm beklediğini, sorumluluğun esnaf ve vatandaşa yüklenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Seçim döneminde vaat edilen otopark ve karşılama merkezi projelerinin henüz hayata geçirilmediğini de hatırlatan Aydın, söz ile icraat arasındaki farkın ortada olduğunu savundu. Şehre gelen misafirlerin temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını öne süren Aydın, bu durumun sorumluluğunun esnaf ve vatandaşa yüklenmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Aydın açıklamasında, "Vatandaşını küçümseyen değil sahip çıkan, esnafını suçlayan değil güçlendiren, ayrıştıran değil kucaklayan bir belediyecilik anlayışından yanayız. Safranbolu'nun gerçek gücü insanıdır ve biz her zaman vatandaşımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK