AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Aydın'dan Belediye Başkanı Köse'ye tepki - Son Dakika
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Aydın'dan Belediye Başkanı Köse'ye tepki

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Aydın\'dan Belediye Başkanı Köse\'ye tepki
25.04.2026 17:10  Güncelleme: 17:11
AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin açıklamalarına tepki göstererek, vatandaşı ve esnafı hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin açıklamalarına tepki göstererek, vatandaşı ve esnafı hedef alan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Aydın, Safranbolu'da vatandaşın, esnafın ve şehre emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Belediye Başkanı Elif Köse'nin açıklamalarında halkı ve esnafı küçümseyen, Safranbolu'ya gelen misafirleri "nitelikli-niteliksiz" şeklinde ayrıştıran bir yaklaşım sergilendiğini savunan Aydın, bu tutumu doğru bulmadıklarını kaydetti.

Safranbolu'nun zenginiyle fakiriyle, yerli ve yabancısıyla herkesi aynı samimiyetle karşılayan bir medeniyetin temsilcisi olduğunu vurgulayan Aydın, "Safranbolu'ya gelen turistin cebi değil, bu şehre duyduğu saygı ve burada gördüğü gönül önemlidir" ifadelerini kullandı.

Belediyeciliğin asli görevinin vatandaşı eleştirmek değil, hizmet etmek olduğunu belirten Aydın, yol, su ve altyapı gibi temel sorunların çözüm beklediğini, sorumluluğun esnaf ve vatandaşa yüklenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Seçim döneminde vaat edilen otopark ve karşılama merkezi projelerinin henüz hayata geçirilmediğini de hatırlatan Aydın, söz ile icraat arasındaki farkın ortada olduğunu savundu. Şehre gelen misafirlerin temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığını öne süren Aydın, bu durumun sorumluluğunun esnaf ve vatandaşa yüklenmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Aydın açıklamasında, "Vatandaşını küçümseyen değil sahip çıkan, esnafını suçlayan değil güçlendiren, ayrıştıran değil kucaklayan bir belediyecilik anlayışından yanayız. Safranbolu'nun gerçek gücü insanıdır ve biz her zaman vatandaşımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Aydın'dan Belediye Başkanı Köse'ye tepki - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor

17:05
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
16:54
905’teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 9013’te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
15:52
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti
15:32
İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
15:28
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
SON DAKİKA: AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Aydın'dan Belediye Başkanı Köse'ye tepki - Son Dakika
