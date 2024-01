AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Huzurevi Ziyaretinde Yaşlılarla Buluştu

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkan Adayı Halit Doğan, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla buluştu. Başkan Doğan, "Büyüklerimizin, yaşayan çınarlarımızın duasını alarak vira Bismillah diyoruz" dedi.

Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. SBB Başkan Adayı Halit Doğan, yaşlılara çiçek hediye ederek hayır dualarını aldı.

SBB Başkan Adayı Halit Doğan, "Mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'mizde Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi ziyaret ederek çınarlarımızla bir araya geldik. Sohbet edip hayır dualarını aldık, anılarına ortak olduk. Her zaman dile getiriyorum büyüklerimizin tecrübesini alarak yola koyulmak, fikirlerini dinlemek bizim için çok kıymetli. Büyüklerimiz bizleri güler yüz ve hoşsohbetleri ile karşıladılar. Hepsine şükranlarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum. Rabb'im onları başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizden öğrenecek çok şeyimiz var, koca çınarlarımızla birlikte geçirdiğimiz her an çok değerli. Biz her zaman yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Huzurevi yetkililerimizle de bir araya gelerek bilgi aldık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle şehrimizi büyük küçük demeden tüm hemşehrilerimizle el ele vererek yöneteceğiz" diye konuştu.

Halit Doğan'a ziyaretlerinde AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de eşlik etti. - SAMSUN