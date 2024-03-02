AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsun\'u Türkiye Yüzyılı\'nın Parlayan Yıldızı Yapacağız

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi.
Doğan, Milliyetçi Hareket Partisi Asarcık Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçe belediyesinde Cumhur İttifakı'nın büyük zaferle çıkacağını dile getirdi.
Şehrin sorunlarını bildiklerini ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini kaydeden Doğan, "Samsun'umuzu 17 ilçesiyle, bin 251 mahallesiyle hayatımızın merkezine alarak daha ileri taşımak için yola koyulduk. Samsun'umuz ve 17 ilçemizde sağlayacağımız ahenk ve uyumla, kentimizi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız." dedi.
Daha hızlı, daha güçlü ve daha ileri Samsun için çalışacaklarını anlatan Doğan, şunları söyledi:
"Samsun için en iyisini yapma gayesiyle çıktık yola, bunu başarmak da boynumuzun borcudur. 'Daha hızlı, daha güçlü, daha ileri Samsun' diyoruz. Bunun için ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiğinin farkındayız. Şehrimizi biliyor, şehrimizin taleplerini görüyor, dinliyoruz. Samsun'umuzu tüm ilçeleriyle, bin 251 mahallesiyle, hayatımızın merkezine alıp şehrimizde inşallah yeni bir hizmet dönemi gerçekleştirmek için yola koyulduk. Bunları yaparken bir taraftan da şehri dinlemeye gayret ediyoruz. Gittiğimiz yerlerde görüştüğümüz hemşehrilerimizi dinlemek, onların fikirlerini almak ve yol haritasını birlikte oluşturmayı arzu ediyoruz."
"Şehrimizi ileriye götürmede yükümlülüğümüz çok fazla"
Doğan, Samsun'un potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, bunun doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"Bunu ancak aramızdaki ahengi artırarak yapabileceğimize inanıyorum." diyen Doğan, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Tüm kurum ve kuruluşlarıyla hepimizin gittiği mesafeleri birbirine eklediğimizde komple şehir olarak ileriye gitmiş oluruz. Şehrimizi ileriye götürmede yükümlülüğümüz çok fazla. Bununla alakalı da sorumluluğu da zahmeti de gayreti de yapma yükümlüğünün bilincindeyiz. İnşallah bu ahengi sağladığımızda Samsun'u gerçekten bölgenin daha da parlayan yıldızı haline getireceğiz."
Son Dakika › Politika › AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsun'u Türkiye Yüzyılı'nın Parlayan Yıldızı Yapacağız - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yolun nitelik olarak istenilen düzeyde olmadığını belirterek, sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, köprü meselesi ve hükümet konağı sözlerinin de olduğunu ifade eden Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının devam ettiğini ve valilik, kaymakamlık, emniyet binalarının da yapılacağını vurguladı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kavuncu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü ve karanfil dağıttı. Açılışta konuşan Kavuncu, sevginin önemine vurgu yaparak, İstanbul'u daha iyi yöneteceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin 1500 yatak kapasitesiyle kente önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, şehir hastanelerinin eksikliklerinin en kısa sürede giderileceğini ve millete hizmet etmeye devam edileceğini ifade etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz kendi geleceğimiz hakkında, İstanbul hakkında karar vereceğiz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'da Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Sivas Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Karamollaoğlu, önce basın mensuplarıyla Behrampaşa Hanı'nda buluşacak ve ardından saat 14.00'te aday tanıtım programına katılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak için birçok proje hazırladıklarını belirtti. Aktaş, 2035 yılı ulaşım ana planında yer alan Demirtaş-Çalı metro hattına başlayacaklarını ve toplam raylı sistem hattını 89 kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil alanlar, akıllı şehir yönetimi ve gençlere yönelik destekler gibi konular da açıklandı.
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği olduğunu belirtti. Duran, forumun dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda diplomat, siyasetçi, gazeteci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, ADF'nin dünyadaki sorunların çözümü için bir platform olduğunu ifade etti. Ayrıca, Duran Gazze ve İsrail'in katliamları gibi önemli konuların da forumda ele alındığını ve Türkiye'nin bölgede istikrar kurma ve işbirliğini arttırma hedefinin ADF ile desteklendiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, belediye başkan adaylarına destek isteyerek, Türkiye İttifakı'nın halkın çıkarlarını korumak için olduğunu vurguladı. Özel, seçim otobüsüyle şehir turu atarak destek istedi.
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