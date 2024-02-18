AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan: Samsun\'u turizmin merkezi yapacağız

Politika

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Samsun turizmini daha ileri götüreceklerini belirterek, "Turizmde yeni adımlar atacak Samsun'umuzu hem yerli hem yabancı turistin uğrak noktası haline getireceğiz" dedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, seçim çalışmalarına devam ediyor. Mahalleleri gezip her yaştan vatandaş, esnaf gençlerle bir araya gelen Doğan, Atakum'da bir dizi programa katıldı.

"Gençlerimizi ne kadar dinlersek o kadar gençlik şehri oluruz"

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan, "Denizin, kumsalın, sahilin bir de yeşilin en güzel tonlarının diyarı Atakum'da hafta sonunun keyfini Atakumlu hemşerilerimizle birlikte çıkarttık. Gençlerimizle, esnafımızla, hemşerilerimizle, dernek üyelerimizle bir araya geldik. Gelecekten ümidimizi daha da arttırabilmemiz için, geleceği gençlerimizle birlikte planlamamız lazım. Atakum Belediye Başkan Adayımız Özlem Maraş ve teşkilatımızla Seçim Koordinasyon Merkezimizde gençlerimizle buluştuk. Gençlerimizi ne kadar dinlersek o kadar gençlik şehri oluruz. Bu düşünce ile hareket ediyor, şehrimizi daha ileri taşımak için gençlerimizle birlikte yol yürüyoruz" diye konuştu.

"Samsun'umuzu turizmin merkezi haline getireceğiz"

Samsun'un turizmini daha ileri götüreceklerini vurgulayan Doğan, "Şehrimizin dört bir tarafını dolaşıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Dinliyor, anlıyor; projelerimizi hemşerilerimizin taleplerine göre oluşturuyoruz. Samsun turizmini daha ileri taşımak için Atakum'u bir festival kenti haline getireceğiz. Turizm de yeni adımlar atacak Samsun'umuzu hem yerli, hem yabancı turistin uğradığı bir nokra haline getireceğiz. Herkesin hayran olduğu bir denize, kumsala sahibiz. Sahil alanımızı daha da verimli kullanacak, 'Samsun bir sahil kentidir' görüşünü daha da ileri taşıyacağız. Samsun için yapacak çok hizmetimiz var. Hemşerilerimizle omuz omuza vererek Samsun'umuzun geleceğini hep birlikte planlayacağız" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN