AK Parti, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Mezunlarının Turist Rehberi Olmasını Kolaylaştıracak - Son Dakika
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Politika

AK Parti, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Mezunlarının Turist Rehberi Olmasını Kolaylaştıracak

AK Parti, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Mezunlarının Turist Rehberi Olmasını Kolaylaştıracak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırladıkları kanun teklifi ile sanat tarihi ve arkeoloji bölümü lisans mezunlarından yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmalarının kolaylaştırılacağını söyledi. Güler, turist rehberliği ile ilgili kanunda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sunacaklarını belirtti. Ayrıca, Çince başta olmak üzere Uzak Doğu dillerinde turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartların kolaylaştırılacağını da belirtti.

09.02.2024 15:59
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırladıkları kanun teklifi ile sanat tarihi ve arkeoloji bölümü lisans mezunlarından yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmalarının kolaylaştırılacağını söyledi.

Güler, AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda yaptığı açıklamada Turist Rehberliği ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sunacaklarını belirterek, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın hazırladığı 14 maddelik bir kanun teklifi olduğunu ifade etti. Güler, "Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümü lisans mezunları ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. İlgili bölümler için istihdamın geliştirilmesi, turist rehberi niteliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Düzenlememizle birlikte seyahat acentalarının ve turist rehberlerinin verdikleri hizmetler arasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendilerine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmeleri seyahat acentaları için 1618 sayılı Kanun, turist rehberleri için 6326 sayılı Kanun ile ayrı ayrı yaptırımları önermekteyiz. Çince başta olmak üzere bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Zira ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça azdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Mezunlarının Turist Rehberi Olmasını Kolaylaştıracak - Son Dakika
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