AK Parti, seçim sonuçlarını en iyi değerlendirecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti, seçim sonuçlarını en iyi değerlendirecek

AK Parti, seçim sonuçlarını en iyi değerlendirecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa'da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin seçim sonuçlarını en iyi değerlendirecek bir kurumsal kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Yılmaz, sandığın milletin tercümanı olduğunu ve AK Parti'nin milletin duygu ve düşüncesini iyi anlayan bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, Bursa'da istedikleri sonucu alamadıklarını ancak Büyükşehir Meclisinde Cumhur İttifakı olarak önemli bir görev verdiklerini söyledi.

09.05.2024 11:35  Güncelleme: 11:38
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu seçimin sonuçlarını en iyi değerlendirecek, okuyacak bir kurumsal kapasiteye sahip olan AK Parti, bunun sonuçlarını ortaya koyacaktır" dedi.

Bursa'da AK Parti teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart 2024 seçiminde arzu ettiğimiz sonucu alamadığımızı söylemem yanlış olmaz. Biz daha iyi bir sonuç bekliyorduk. Ama milletimizin teveccühü bu doğrultuda oldu. Sandık, bize göre adeta milletimizin tercümanıdır. Sandık, milletimizin ne demek istediğini en güzel anlatan bir sonuç ortaya koyar. Bu düşünceyle sandığı okumaya, sandığın söylediğini bir talimata döndürmeye yönelik bir gayretimiz var. Her seçimde AK Parti bunu yaptı. Çünkü AK Parti milletimizin ne dediğini, bu söylenenlerin içerisinde milletimizin duygu ve düşüncesini iyi anlayan siyasi hareketlerden bir tanesidir. AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da kurumsal kapasitesi en yüksek siyasi hareketi olduğunu zaten söylememe gerek yok. Bu seçimin sonuçlarını en iyi değerlendirecek, okuyacak bir kurumsal kapasiteye sahip olan AK Parti, bunun sonuçlarını ortaya koyuyor" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Yerel seçimlerde Bursa'da maalesef istediğimiz sonuçla karşılaşamadık. Bu süreçte 4 ilçemizi kaybettik. Ancak Bursalılar bizlere Büyükşehir Meclisinde Cumhur İttifakı olarak önemli bir görev vermiş oldu. Biz de bunu en iyi şekilde yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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